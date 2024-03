Vitézy Dávid az acsarkodás helyett Budapest jövőjéről akar beszélni a kampányban

Kedd reggel egy videoüzenetben jelentette be Vitézy Dávid, hogy indul a főpolgármester-választáson. A korábbi BKK-vezérigazgató, majd közlekedési államtitkár esetleges jelöltsége már jó ideje napirenden volt, most dőlt el, hogy a vélhetően újrainduló Karácsony Gergely és a Fidesz-KDNP múlt héten megnevezett főpolgármester-jelöltje, Szentkirályi Alexandra mellett ő is versenybe száll Budapest vezetéséért a június 9-i önkormányzati választáson.

"Budapest számos problémával néz szembe, és azt látjuk, hogy minden egyes ügyet Budapesten ma átsző a két nagy országos pártpolitikai oldalnak a csatája. Egymásra mutogatnak, üres lájkbajnokság zajlik, permanens országos kampány van Budapesten, ebből szerintem mindenkinek elege van, nekem egész biztosan" – mondta Vitézy Dávid az InfoRádiónak adott interjúban.

A friss főpolgármester-jelölt nagyon csalódott amiatt, hogy Budapest érdemi fejlesztési kérdéseiről nem esik szó, miközben Varsó és Prága lehagyja a magyar fővárost sok tekintetben.

Ahogy a bemutatkozó videójában is kifejtette, Budapesten öt problématerületet azonosított. Az első a lakhatás kérdése, mert szerinte Budapesten ma drágább egy albérlet, mint bármelyik vidéki városban, ezért az a terve, hogy legalább tízezer olyan szolgálati lakást hozna létre Budapest rozsdaövezeteiben, hátrahagyott vasúti területein, ahol különösen a hiányszakmákban dolgozóknak tudnak segíteni, hogy megfizethető lakásokat találjanak.

Ezenkívül a külső kerületekből javítani kell Vitézy Dávid szerint a közösségi közlekedést, hogy kevesebb legyen az autó és a dugó Budapesten. Feladatként határozta meg, hogy a HÉV-ek felújítását a kormányzat kezdje meg, mert ezt Lázár János építési és közlekedési miniszter leállította. A főpolgármester-jelölt szerint a villamosvonalaknak el kell érniük a lakótelepeket, P+R parkolókat, buszsávokat kell létrehozni, és ki akarja terjeszteni a BuBi-hálózatot az összes metróállomás környékére.

A fejlesztéseknél is szemléletváltást sürget Vitézy Dávid, mert szerint most mindig a turistabelvárosról szól a budapesti fejlesztéspolitika. "A Clark Ádám tér újbóli felújítása helyett például szerintem a Mexikói út, az Örs vezér tere, az Ecseri út vagy az Újpest-Központ közlekedési csomópontjait kellene végre rendbe tenni, akadálymentesíteni, legyen lift, legyen mozgólépcső, legyen tisztaság. Ebben szerintem óriási feladat van, és végre a körúton túli Budapesttel is foglalkoznia kell a budapesti politikának, amit szerintem magára hagytak az elmúlt évtizedekben" – jelentette ki.

Az eddig főként közlekedéspolitikával foglalkozó politikus úgy látja, a budapesti egészségügy is magára hagyott állapotban van, már a vidéki városokhoz képest is lemaradt a fővárosi egészségügy színvonala. Kifogásolta a több hónapos várólistákat, a hiányzó szakszemélyzetet, a legalapvetőbb betegirányítási információs rendszerek problémáját. "A főpolgármesternek ebben meg kell jelenítenie a budapestiek hangját, és számon kell azt kérnie az egészségügyi kormányzattól, hogy egyszerűen nem mehetnek így tovább ezek a dolgok" – mondta Vitézy Dávid, és közölte, az egészségügyi fejlesztések terén is lemaradás van: a három nagy centrumkórház-beruházást leállította a kormány, szerinte ez sincs rendjén.

Ötödikként a közterületek állapotáról beszélt, mert szerinte Budapesten "rémesek az útállapotok, hiányoznak a minőségi közterületek, a sétálóutcák és a zöldfelületek". Ezért fontos célkitűzésnek tekinti, hogy a külső kerületekben létrejöjjenek jól használható színvonalas parkok, például Csepelen, vagy Rákosrendezőn, "a most Maxi Dubajként hívott területen ne csak arab fejlesztők, sőt lehetőleg ne arab fejlesztők kapjanak helyet, hanem megfizethető lakások és zöldfelületek".

Arról is beszélt, hogy a programját nemcsak szakemberek alakítják, hanem a honlapján várja, hogy a budapestiek mondják el, mit várnak a következő főpolgármestertől, és ígérete szerint be fogják építeni a javaslatokat a néhány héten belül elkészülő főpolgármesteri programjába.

"Civil–LMP közös jelöltként veszek részt ezen a választáson, és közös listát is fogunk állítani,

ami igyekszik egy harmadik ajánlatot megfogalmazni a két nagy országos pártpolitikai oldal permanens háborújához képest" – válaszolta Vitézy Dávid arra a kérdésre, hogy kinek a jelöltje lesz június 9-én, erről ugyanis nem beszélt a bemutatkozó videójában. Úgy véli, hogy a kampány a budapestiek feje fölött zajlik, mert a kormányszóvivő a Gellért-hegy tetején jelentette be a főpolgármester-jelöltségét, és "lényegében annyi az egyetlen mondanivalója Budapestről, hogy Gyurcsány", míg a főpolgármester szerinte permanens miniszterelnök-jelölti előválasztási kampányt tart, és minden egyes megszólalásában Budapestet az országos ellenzéki politika hídfőállásaként fogalmazza meg.

"Amikor együtt kellene működni a kormánnyal, még akár lehetne is együttműködni ezzel a kormánnyal, akkor is inkább a dühös Facebook-posztokat fogalmazza már fejben, csak hogy ezt az ellenzéki pozíciót építse" – mondta, és hozzátette, szerinte vannak olyan sikeres ellenzéki polgármesterek – példaként Szegeden Botka Lászlót, a Ferencvárosban Baranyi Krisztinát vagy Budán Örsi Gergelyt említette –, akik megmutatják, hogy lehet "az állandó panaszkodás és egymásra mutogatás helyett olyan ellenzéki várospolitikát csinálni, amelyik amikor kell, a kerület vagy a város érdekében együttműködik a kormánnyal, amikor kell, akkor pedig megfogalmaz kritikákat, és kiáll akár a nyilvánosság erejét felhasználva egy-egy kormányzati intézkedés ellen. Ilyesféle főpolgármesteri szerepfelfogásra készülök."

Karácsony Gergely Vitézy Dávidot a Fidesz jelöltjének nevezte, de szerinte a kormánypártnak van saját jelöltje, úgy hívják, hogy Szentkirályi Alexandra.

"Én nem vagyok a Fidesz jelöltje, nem is tudnám képviselni azt a fajta Budapest-politikát, amit Lázár János megtestesít.

Én sokkal inkább abban reménykedem, és ezért próbálok meg mindent megtenni, hogy ne személyeskedő pártpolitikai acsarkodásról, lejáratásról szóló kampány legyen" – tette hozzá. Ennek jegyében készített egy Tiszta kampányt Budapesten-nyilatkozatot, amit elküldött a többi főpolgármester-jelöltnek, és ebben arra szólítja fel a versenytársakat, hogy ne személyeskedjenek, Budapestről szóljon a kampány, ne fogadjanak el anonim készpénzadományokat, és legyen vita a jelöltek között Budapest helyzetéről és a fejlesztési lehetőségekről a nyilvánosság előtt. "Ne ez a szokásos pártpolitikai acsarkodás folytatódjon Budapesten, hanem végre egyszer próbáljunk meg felülemelkedni ezen és Budapest jövőjéről beszélni ebben a kampányban. Én biztosan ezt fogom tenni, és nem fogok az ilyen mondatokra állandóan reagálgatni" – jelentette ki Vitézy Dávid.

Arról is beszélt, hogy a kampányát elsősorban adományokból kívánja finanszírozni, a honlapján már lehet felajánlásokat tenni, mert mint fogalmazott, mögötte nem áll sem a kormány, sem a fővárosi önkormányzat pénzügyi támogatása és apparátusa, de hozzátette, azért is fogadta el az LMP támogatását, mert abban is bízik, hogy ők is támogatni fogják a kampányát.