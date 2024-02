Megrendítő részletek derültek ki az ombudsman bicskei gyermekotthonról szóló 2012-es jelentéséből

Már 2012-ben jelentést készített az alapvető jogok biztosának hivatala arról a bicskei gyermekotthonról, amelynek igazgatóját, V. Jánost 2019-ben 8 év fegyházbüntetésre ítélték, majd 2021-ben – a tavaly elnöki kegyelemben részesült K. Endréhez köthető perben kényszerítés hatósági eljárásban bűntett miatt – további két év három hónap börtönre ítélték amiatt, hogy a helyettesével együtt igyekezett eltussolni a bűncselekményeket. Szabó Máté alapjogi biztos jelezte az emberi erőforrások akkori miniszterének, Balog Zoltánnak, hogy milyen mulasztások történtek a gyermekotthonban, mi több, segítséget is kért, mindezek ellenére még évekig nem történt előrelépés.

Az alapvető jogok biztosának hivatalához állampolgári bejelentés érkezett, miszerint a gyermekotthon néhány dolgozójának 2011 szeptemberében több gyermek is panaszkodott, hogy az igazgató szexuálisan molesztálta őket. Az ombudsmani eljárás megindításakor az ügyben a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztálya szemérem elleni erőszak bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt már eljárást folytatott, de a rendőrség ezt a nyomozást 2012. június 18-án kelt határozatával, mivel a nyomozás alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, megszüntette.

Az ombudsmani jelentésben az szerepel, hogy több gyermek is utalt arra az elmúlt évek alatt, hogy a bicskei gyermekotthon igazgatója, V. János szexuális tartalmú célzásokat tesz nekik, és időnként intim helyen érinti meg őket – írja a 24.hu.

Az ombudsman rendelkezésére bocsátott egyik irat szerint a gyermekotthon két dolgozója szóban és írásban is tett közérdekű bejelentést az intézmény igazgatójára. A bejelentésük szerint az egyik, akkor 7. osztályos gyermek arról számolt be, hogy sakkozni járt V. Jánoshoz a lakásába, aki többször is tett a fiú jelenlétében szexuális tartalmú célzásokat, és egy alkalommal a heréjét is megérintette. Ez a bejelentés 2007-ben érkezett. Az ombudsman azt írja, hogy a fiú több nevelőjének is beszámolt a történekről, akik közösen szerettek volna megoldást találni, és végül az egyik gyógypedagógus azt javasolta a gyermeknek, hogy csak egy másik felnőtt jelenlétében sakkozzon V. Jánossal.

2010-ben egy másik gyermek is elmesélte, mi történt vele. Az ombudsmani jelentésben az áll, hogy a gyermek nagyon zaklatott volt, és egy szabadidő-szervezőnek számolt be a történtekről. Előtte egy nevelőt is felkeresett, de ő azt kérte tőle, hogy ne mondjon ilyeneket neki. 2011-ben egy újabb gyermek beszélt arról, hogy többször is megérintette a nemi szervét V. János.

Az ombudsmani vizsgálatból az is kiderült, hogy a szabadidő-szervező felajánlotta a gyerekeknek, hogy kamera előtt számoljanak be a velük történtekről. Végül három gyermek beszélt, akik többször elmondták, hogy szeretnék felnőtt segítségét kérnék ahhoz, hogy az igazgató a jövőben ne zaklassa őket. A történtekről tudomást szerző dolgozók újra felkeresték V. Jánost, hogy egyre több gyermek tesz panaszt rá, és egyikük hangsúlyozta, hogy oldja meg a helyzetet, különben nyilvánosságra hozza az esetet. Az igazgató a felvételen szereplő gyerekekkel beszélt, és arra utalgatott, hogy korábbi kedvezményeiket (például a hétvégi hazautazásukat) elveszíthetik.

Miután megindították a rendőrségi eljárást, az igazgató több beosztottja munkarendjét módosította, a fenntartónál bejelentést tevő munkatársától pedig a pótlékját vonta meg.

Mint ismert, végül V. János ellen évekkel később indult büntetőeljárás, a bíróság 2018-ban nyolc év fegyházbüntetésre ítélte pedofília miatt. Az ügye akkor került előtérbe, amikor kiderült, Novák Katalin köztársasági elnök kegyelmet adott K. Endrének, V. János bűntársának, korábbi helyettesének.