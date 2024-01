Svéd NATO-csatlakozás: a brit külügyminiszterrel tárgyalt Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök kedden telefonon megbeszélést folytatott David Cameron brit külügyminiszterrel - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát irányító helyettes államtitkár.

A tárgyalásról közösségi oldalán beszámolt David Cameron is; a jelenlegi külügyminiszter, korábbi brit kormányfő azt írta: Svédország gyors NATO-csatlakozásának fontosságáról tárgyaltak, annak érdekében, hogy a szövetség és az euro-atlanti térség biztonságosabb, a NATO pedig erősebb legyen. A brit tárcavezető kitért Ukrajna támogatásának ügyére is - írta az MTI.

We must maintain support for Ukraine and protect its future security.



I discussed this with Hungary’s Prime Minister @PM_ViktorOrban today, alongside the importance of Sweden’s swift accession to NATO, making Allies safer, NATO stronger and the Euro-Atlantic area more secure.