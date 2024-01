Trócsányi László nem lesz EP-képviselő, a rektori feladataira koncentrál

"A Károli Gáspár Református Egyetem hallgatói létszáma örvendetesen nő" – mondta Trócsányi László. A rektor felidézte, hogy a nemrég zárult Educatio kiállításon bemutatták az egyetem erősségeit, a szakkollégiumokat vagy a junior akadémiát. A Károli 30 emlékévben is nagyszabású eseményekkel emlékeztek meg az intézmény alapítása óta eltelt időszak eredményeiről, konferenciát tartottak a Magyar Tudományos Akadémián és a Parlamentben is, hamarosan pedig egy az egyetemről szóló filmet mutatnak be az Uránia Filmszínházban.

"Mindez azt mutatja, hogy ez az egyetem él és virul, ezt egyre jobban át is tudjuk adni, és egyre színvonalasabb hallgatók jelentkeznek hozzánk, ez számomra nagy öröm" – mondta a rektor.

Trócsányi László eddig európai parlamenti képviselői munkájával párhuzamosan látta el a rektori teendőket. Mint fogalmazott, ezt nem volt könnyű összehangolni, de igyekezett helytállni.

"Megtisztelő feladat volt az, hogy az elmúlt öt évben az Európai Parlamentnek a tagja lehettem, de ezt is tudni kell befejezni egyszer, már csak azért is, hogy jöjjenek a fiatalok, jöjjenek mások. A Károli Gáspár Református Egyetem rektoraként nagy felelősségem van. A hallgatók létszáma egyre növekszik, több mint 8500 hallgatónk van, és egyre több feladatom van, első célom az, hogy olyan fiatalok hagyják el az egyetem kapuit, akik fel vannak vértezve tudással, hivatástudattal. Ezért az európai parlamenti képviselői munkámat be fogom fejezni, csak az egyetemi munkámra fogok koncentrálni, amelyik számomra nagyon nagy feladatot jelent, másrészt meg a Magyar Jogászegylet elnöke is vagyok, ott pedig szeretnék a magyar jogásztársadalom számára is alkotómunkát végezni az elkövetkezendő esztendőkben" – mondta Trócsányi László.