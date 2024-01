Őrsi Gergely: a kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálat életeket is menthet

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, megszűnt a munkahelyi kötelező orvosi vizsgálat, az erről szóló törvényt decemberben fogadta el az Országgyűlés. A kormány indokolása szerint a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében volt szükség erre. Fontos tudni, hogy az eltörlés általános, de nem minden munkakörre vonatkozik, ugyanis a kormány meghatározhat olyan foglalkozásokat, munkaköröket, ahol a vizsgálat kötelező.

A jogszabály ugyanakkor megadja a lehetőséget a munkáltatóknak, hogy maguk határozzák meg, kötelezővé teszik-e a vizsgálatot az adott cégnél. A közalkalmazottak esetében az adott ágazatért felelős miniszter dönt ebben a kérdésben. A törvénymódosítás ellen számos szakszervezet mellett a Magyar Orvosi Kamara is tiltakozott, mert szerintük sok esetben az ilyen vizsgálatokon derül ki, hogy valaki súlyosabb betegségben szenved.

Öt fővárosi kerületben úgy döntöttek a napokban, hogy megtartják a kötelező orvosi vizsgálatot az önkormányzati dolgozók számára. A kezdeményező budapesti önkormányzatok szerint a kötelező orvosi vizsgálattal biztosítják a munkavállalóiknak azt a lehetőséget, hogy évente egyszer szakszerű és megfelelő egészségügyi szolgáltatást kapjanak ingyenesen.

Az önkormányzati dolgozók a II. kerületben, Terézvárosban, Erzsébetvárosban, Józsefvárosban és Ferencvárosban vehetnek részt továbbra is a foglalkozás-egészségügyi vizsgálaton.

Őrsi Gergely közölte: az érintett munkavállalók továbbra is megkapják munkahelyük támogatását ahhoz a szolgáltatáshoz, amely akár életet is menthet, amit véleménye szerint figyelembe kellene venniük a kerületi cégeknek is. A II. kerületi polgármester az InfoRádióban elmondta: azért tartották fontosnak a kötelező vizsgálat megtartását, mert számos munkavállaló csak akkor megy el orvoshoz, ha megbetegszik vagy ha a munkáltató egyszer egy évben elküldi a vizsgálatra. Hozzátette: az öt budapesti kerület vezetése nagy hangsúlyt szeretne fektetni a szűrésekre és a prevencióra. Kiemelte, hogy az egyes szűrővizsgálatok a halált okozó súlyos betegségek kimutatása, valamint megelőzése miatt lényegesek.

A II. kerületi önkormányzati dolgozók ráadásul kapnak plusz egy szabadnapot, ha elmennek ezekre a vizsgálatokra, melyeknek költségeit az önkormányzat állja.

Egyelőre ez a kezdeményezés csak az önkormányzati dolgozókat érinti, de Őrsi Gergely tájékoztatása szerint példát szeretnének mutatni, és arra kérik a kerületi cégeket, munkáltatókat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, járjanak el ők is hozzájuk hasonlóan ebben a kérdésben, tegyék továbbra is kötelezővé a dolgozóiknak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokon való részvételt. Az MSZP-politikus felhívta a figyelmet, hogy rengeteg olyan betegség van, ami évi egyszeri szűrővizsgálattal is megelőzhető. Szeretnék ezt tudatosítani az emberekben, és remélik, hogy minél több munkavállaló él a lehetőséggel.

Más kerületek, cégek is csatlakoznak a kezdeményezéshez?

Az érintett öt fővárosi kerület önkormányzata jelenleg a részletszabályok kidolgozását végzi. Őrsi Gergely megjegyezte: minden önkormányzatnak van saját egészségügyi szolgáltatója, és éves szinten eddig tízmillió forint körüli összeget fordítottak a munkaalkalmassági vizsgálatokra. Mint mondta, mostantól szeretnék saját hatáskörben megoldani a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat, valamint

további céljuk az is, hogy a kerületi cégek számára megteremtsék a lehetőséget arra, hogy kedvezményesen élhessenek ezzel a lehetőséggel.

Hozzátette: nagyon fontos a megelőzés, ezért „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy minél többen hozzáférhessenek a vizsgálatokhoz”. Két lehetőség van az érintett kerületekben: plusz szabadnap biztosítása a vizsgálatokon való részvétel érdekében vagy a munkaalkalmassági vizsgálat megőrzése önkormányzati támogatással.

Őrsi Gergely arra számít, hogy a közeljövőben további önkormányzatok csatlakoznak majd a kezdeményezésükhöz, mivel hasznos és nem jelent hatalmas költséget, de még fontosabbnak tartja a helyi cégek bevonását. Mint fogalmazott, reméli, „nem pártpolitikai kérdés az, hogy ehhez ki csatlakozik és ki nem”.

„Az egészségmegőrzés és a prevenció támogatásával hosszú távon mindenki jól jár: a munkavállaló, a munkaadó és az állam is. Éppen ezért nem visszanyesni kell ennek elemeit, hanem erősíteni és segíteni kell minden ezt segítő juttatást, szolgáltatást” – fejtegette a II. kerületi polgármester.