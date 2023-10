Ihatatlan víz folyik a csapból több békési telepüésen is

A telex.hu vette észre, hogy Szeghalom közösségi oldalán azt írták: többen panaszkodnak az ihatatlan víz miatt. Azt is szóvá tették, hogy több mint egy éve a szennyvíztisztító teleppel együtt elvették és államosították az önkormányzat vagyonaként nyilvántartott ivóvíz- és szennyvízhálózatot. Megszüntették azt a hét helyi kutat, amely korábban ivóvízzel látta el Szeghalom és Füzesgyarmat városát.

Macsári József, Szeghalom polgármestere a portálnak azt mondta: ő személyesen is tapasztalta, hogy a csapból sárgás színű víz folyt, de szerinte ennek több oka is lehet. Talán a fő ok, hogy mosatást végeznek a regionális rendszeren, ami ivóvízzel látja el Szeghalom és Füzesgyarmat városát is.

Koncz Imre, Füzesgyarmat polgármestere pedig úgy nyilatkozott, hogy a probléma nem általános: a településen belül vannak területek és időszakok, amikor a víz sárgás színű, de ez időszakos, nem állandó.

Mint mondta: a szolgáltató keresi a probléma kiváltó okát.

A telex.hu megkereste az ország regionális vízműveit összefogó Nemzeti Vízművek Zrt.-t is, de ott annyit közöltek, hogy hozzájuk nem érkeztek panaszos bejelentések. Sőt, azt közölték a portállal, hogy Szeghalmon a ivóvízminősége megfelelő, amit a folyamatosan elvégzett vízmintavételi eredmények is igazolnak. Akinek mégis problémája akadna, azt tanácsolják, hogy tárcsázza az Alföldvíz Zrt. műszaki hibabejelentő telefonszámát, és tegyen bejelentést.

