Elon Musk egyetértett Orbán Viktor kritikus szavaival

Kedden az Európai Parlament nagy többséggel elfogadta az uniós médiaszabadságról szóló törvényt – emlékeztet a 24.hu. Vera Jourová átláthatóságért és értékekért felelős uniós biztos az új törvényről szóló vitában elmondta, a csomag keretet teremt arra, hogy az államok ne szólhassanak bele a szerkesztőségi döntésekbe, hogy az újságírókat ne lehessen megfenyegetni, valamint, hogy egyetlen médium se válhasson egyetlen kormány kizárólagos információs csatornájává. A fideszes EP-képviselők nem támogatták a jogszabályt.

A médiaszabadságról szóló törvénynek Orbán Viktor is szentelt egy posztot a korábban Twitternek nevezett X-en, amit a platform tulajdonosa, a világ leggazdagabb embere, Elon Musk is megtámogatott egy kommentel – szúrta ki a 444. „Újabb szabadságellenes brüsszeli javaslat: a média feletti totális kontroll megteremtése. Mi, közép-európaiak láttunk már ilyesmit a múltban. Kominformnak és Reichspressekammernek hívták. Soha többet!” – írta a miniszterelnök, utalva a Szovjetunióra és a náci Németországra.

Another anti-freedom proposal from Brussels: establishing total control over the media. We Central Europeans have seen such things in the past. They called it the Kominform and the Reichspressekammer. Never again! #MediaFreedomAct https://t.co/XbjUBiZcBt