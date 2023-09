A 61. Közgazdász-vándorgyűlésen Matolcsy György, Varga Mihály és Bod Péter Ákos egy plenáris beszélgetés során vitatja meg a magyar gazdaság helyzetét. Matolcsy György jegybankelnök előadásában arról beszélt, hogy az MNB egyedül maradt az inflációs harc elején, tömegbalesetnek nevezte a gazdaságpolitikai kormányzati lépéseket és hangsúlyozta a monetáris és fiskális politikai együttműködés fontosságát. Bod Péter Ákos egyetemi tanár szerint a magyar gazdaság helyzetét nehezíti, hogy túl sok olyan külső tényezőnek van kitéve, amelyekre nincs ráhatása, jelentős esélyt lát arra, hogy recesszióközeli állapotba szorulhatunk. Varga Mihály pénzügyminiszter kritizálta a jegybank tavaly őszi kamatpolitikai lépéseit, valamint úgy látja, hogy politikai döntésen múlik majd az Európai Uniótól érkező források feloldása. A tárcavezető ismét elmondta, hogy az idei hiánycélt is átírják. Az esemény jelenleg is zajlik, élőben tudósítunk róla, így a pénzügyminiszter beszédéről is.