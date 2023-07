Idén tényleg "okosban" megy a balatoni szálláskeresés

A magánszállások népszerűbbek idén a balatoni nyaralások alkalmával, mint a szállodák - mondta az InfoRádióban Lombár Gábor, a Balatoni Szövetség elnöke, Balatonfenyves polgármestere.

"A szállodáknál akár 30-40 százalékos visszaesés is érzékelhető volt, a magánszállásoknál is volt valamekkora, de azt gondolom, az most majd helyrebillen, most hétvégén kezdődött az a dübörgés, ami szokott lenni július-augusztusban" - fogalmazott.

Lombár Gábor hozzátette, az árak jobban emelkednek, mint a minőség, ugyanakkor a Balaton országos összehasonlításban jó nívót képvisel.

"Az árak emelkedtek, sajnos azt kell tapasztalni, a minőség ezt nem követi egyenes arányban. De azt

mindenkinek sajnos tudomásul kell vennie, hogy minden mindenkinek sokkal többe kerül.

Az energiaárak is felmentek, ami szintén nem segített, ám így is a Balaton jó minőséget képvisel országos szinten. Persze mindig lehet jobbat és szebbet működtetni. Vizsgáljuk azt, hogy a strandjaink hogyan változik, minden esztendőben az üzemeltetők kitalálnak valamit, hogy a strandokra szívesen látogassanak a vendégek" - ecsetelte Lombár Gábor.

Hogy a Balatonnak mely részei a legkedveltebbek, arról azt mondta, "három főváros van":

Siófok

Balatonfüred

Keszthely.

"Ezen kívül vannak kedvelt helyek, Gyenesdiás, Csopak, Szigliget, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonföldvár, Fonyód is kedvelt" - sorolta.

A Balatoni Szövetségnek szezon közben is van dolga: ugyan túl vannak már az év balatoni háza cím átadásán, borverseny is lezárult már, a kék hullám stranddíj is gazdára talált, ám csütörtökön konferencia zajlik az algavirágzással kapcsolatban, ami mélyen a Balaton jövőjét érinti.