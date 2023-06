Megvannak az országos kompetenciamérés eredményei

Brassói Sándor, az OH elnöke közölte, az elmúlt években az országos kompetenciamérésekben átállási folyamat történt, amelynek eredményeképp a 2021-2022-es tanévben már teljesen digitálisan, a Tehetségkapu online felületén zajlottak a felmérések.

Az eredetileg 1999-ben bevezetett papíralapú mérés lebonyolítása, majd az eredmények kiértékelése hatalmas munkát jelentett, emellett a gyerekek érdeklődése, módszerei változtak, „az új generációtól a papíralapú mérés meglehetősen távoli”. Ezért döntöttek úgy 2015-ben, hogy elindítják az átállási folyamatot – ismertette az elnök.

Velkey Kristóf Gábor, az OH köznevelési elemzési főosztályának vezetője a tavalyi kompetenciamérés eredményeit ismertetve elmondta:

matematikából a 8. és 10 évfolyamon az előző évekhez hasonló eredményt értek el a diákok, 6. évfolyamon az átlageredmény jelentősen javult, szövegértésből a 8. és 10. évfolyamon romlás figyelhető meg, 6. évfolyamon pedig hasonló szinten vannak az eredmények mint egy évvel korábban.

Az eredmények változásában a mérőeszközváltás mellett a koronavírus-járvány is jelentős szerepet játszhatott – jegyezte meg a főosztályvezető.

Elmondta azt is, hogy a digitális átállásnak köszönhetően új mérési területekkel is kiegészült a rendszer: a 6., a 8. és a 10. évfolyamon a matematika, a szövegértés, valamint az angol, illetve német nyelv mellett természettudományból is oldottak meg feladatokat a diákok 2022-ben.

Velkey Kristóf Gábor közölte azt is, hogy sikeresen lezajlottak az idei mérések is. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az iskolák részéről régóta nagy igény mutatkozott a minél korábbi visszajelzésekre az eredményekről, a digitális átállásnak köszönhetően pedig most ez is megvalósul, ettől az évtől ugyanis előzetes eredményeket is tudnak adni a mérés lezárulta után egy-két héttel a tanulóknak és az intézményeknek.

Dugasz János, az OH köznevelési programok főosztályának vezetője a digitális mérés előnyeiről beszélt: nem kell többé próbaméréseket végezni a fő mérés előtt, már nem a szaktanároknak kell javítaniuk az idegennyelvi feladatokat, az iskolák rugalmasabban tudják szervezni a mérést, változatosabbak a feladatok, gyorsabb a kiértékelés, így hamarabb kaphatnak visszajelzést az iskolák és a diákok, valamint bővíteni tudták a mérési területeket és évfolyamokat is.