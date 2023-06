Még egy hónap élelmiszerárstop, aztán más jön helyette

A jelenlegi szabályozás szerint az élelmiszerek meghatározott körét érintő hatósági árkorlátozás június végéig van hatályban, így a kormánynak határoznia kellett a jövőjéről. A hétfői Kormányinfón Gulyás Gergely még úgy nyilatkozott, hogy nem döntöttek az árstopok jövőjéről, de a szerdai ülésén a kabinet már napirendre vette a jövő pénteki érvényben lévő szabályok ügyét.

A csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, hogy a kormány változtatott az infláció letörésére bevezetett rendkívüli eszközök alkalmazásának a módján. Az előrejelzéseik szerint augusztusban jelentős csökkenés jön az inflációban, 15 százalék körül várják az alakulását. Gulyás Gergely szerint a folyamat folytatódni fog ősszel is, és

reális a kormány célja, az egy számjegyű infláció az év végére, sőt szerinte akár ez már december előtt is lehetséges.

"Az élelmiszer-árstopokat ezért csak egy hónappal, augusztus 1-jéig hosszabbítjuk meg, és utána megszűnnek" – jelentette be a miniszter. Az újabb, inflációellenes eszközöket továbbra is alkalmazzák, így az online árfigyelő rendszert, a kötelező akciózást, illetve augusztus elsejétől lehet hideg élelmiszert is venni SZÉP-kártyával, és a munkáltatók az idén további 200 ezer forintot utalhatnak a kártyára.

Emellett megváltozik a június elsején bevezetett kötelező bolti akció mértéke: 15 százalék lesz 10 százalék helyett, azaz húsz termékcsoportban egy-egy terméket az előző harminc nap átlagánál ennyivel olcsóbban kell majd a kiskereskedelmi láncoknak kínálniuk.

Ezenkívül a kötelező akciózást

kiterjesztik olyan termékcsoportokra is, amelyek augusztus elejéig az élelmiszer-árstop hatálya alá esnek. Ezek esetében a bruttó beszállítói árat kell majd 15 százalékkal csökkenteni.

"Az árstop eredményesen betöltötte a funkcióját, sikerült letörni az inflációt" – vont mérleget a miniszter.

Az Index korábbi értesülései szerint a kormány megosztott volt az árstopok meghosszabbításának ügyében. Abban egyetértés volt, hogy szükség van az eszközre, de a konzervatívabb megoldások egy-két hónappal számoltak, ugyanakkor volt az asztalon három plusz három hónapos forgatókönyv is, amely az év végéig rendezte volna a kérdést.

A mostani döntés értelmében azonban a hatósági árszabályozás július elsejétől is érvényben marad, de csak egy hónapig, és az eddigieknek megfelelően az alábbi termékekre terjed ki:

kristálycukor

búzafinomliszt (BL 55)

finomított napraforgó-étolaj

házi sertéscomb

csirkemell, csirke far-hát, csirkehát, csirkefar, csirkeszárnyvég

ultramagas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% zsírtartalmú tehéntej

(ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2021. október 15. napi árnál)

tyúktojás

étkezési burgonya, az újburgonya kivételével

(ezen termékek ára nem lehet magasabb a 2022. szeptember 30. napi árnál)