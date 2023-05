76 alkalmazás – ennyit használ mobilján egy átlagos gyerek

Új módszerrel próbálták feltérképezni a gyerekek mobilozási szokásait; már nem önbevallásos alapon, hanem a szülők és a gyerekek beleegyezésével egy telefonra telepített applikáción keresztül nézték meg az adatokat.

Fáczán Gábor, az NMHH Online Platformok Főosztályának vezetője elmondta, a kutatás végeztével kérdőívesen is "lefuttatták" a felmérést, és láthatóvá vált, hogy az applikáció adatai és az önbevallás között jelentős eltérések voltak.

"Hétköznap a gyerekek úgy gondolták, hogy fél órával kevesebbet interneteznek, mint amennyit bevallottak, hétvégén pedig 50 perccel többet interneteztek, mint amennyit gondoltak. Úgy gondoljuk, hogy ez nem szándékos a gyerekek részéről, egyszerűen elvesztik az időérzékelésüket" - fogalmazott a szakember.

A gyermekek képernyőn töltött összidejének 18 százaléka tiktokozással telik, aki telepíti, napi 80 percet tölt ezzel.

"Összehasonlításképpen: ha van YouTube-applikáció, 37 percet tölt vele a gyerek. Érdekes tehát, hogy a rövidebb videókkal több időt eltöltenek, mint a hosszabbakkal."

A felmérés arra is kiderítette,

már reggel 5 órakor elkezd felfutni a használat,

és 7 óráig van egy reggeli csúcs, de az iskolában is használják a telefonokat 15-20 százalékban, akár oktatásban is, jellemzően üzenetküldésre. Ezt követően az ebédszünet után kezd meredeken emelkedni a használat, és este 6-7-8 óra körül éri el a csúcsot újból, majd esik a felhasználás, de voltak olyan gyerekek is, akik éjféltől hajnali 3-ig használták a telefonjukat.

Átlagosan 76 alkalmazást használ egy gyermek, de

volt olyan résztvevő is a felmérésben, aki meg sem állt 147-nél - ő folyamatosan vásárolta a játékokat, kipróbálta, majd megunta őket.

A kisebb gyerekeknél, ahol erősebb a szülői kontroll, ott azért megálltak 6-7 alkalmazásnál, de a közösségi média - Facebook, Insta, Snapchat, YouTube, TikTok, Messenger - ott is "játszik", de nagyon sok játék is telepítve van a telefonokon.

Nyitókép: Isabel Pavia/getty Images