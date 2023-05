Szijjártó Péter elmondta, mikor támogatja a kormány az uniós kifizetést Ukrajnának – a nap hírei

A jövőben Magyarország is vásárol gázt Katartól - jelentette be Dohában a kormányfő. Orbán Viktor energetikai együttműködésről állapodott meg a kormányfővel és a katari emírrel. A miniszterelnök a Facebookra feltöltött videójában úgy fogalmazott: Katar kulcsfontosságú ország Európa számára. Orbán Viktor felidézte, hogy a hiányzó orosz gáz tekintélyes részét a Katarból érkező LNG-gázzal pótolta az európai gazdaság. Előzőleg Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter arról számolt be, hogy főként a kutatás-fejlesztés, az ipar és az energiaellátás területén erősítené az együttműködést Katarral.

Magyarország az uniós nyomás ellenére sem adja fel a béke melletti elkötelezettséget és a nemzeti érdekeket – közölte Brüsszelben a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter az uniós külügyi tanács ülésének szünetében úgy fogalmazott: az Európai Békekeretből az újabb, 500 millió eurós kifizetést Ukrajna számára addig nem támogatja, amíg le nem veszik az OTP-t a háború nemzetközi szponzorainak listájáról. Az újabb szankciós csomag egyik veszélyének tartja, hogy tovább nehezítenék az európai cégek Oroszországon kívüli exporttevékenységét.

A külügyminiszter szerint nem irányul egyetlen szomszédos ország ellen sem a magyarországi börtönökben fogva tartott külföldi embercsempészek kiutasítása. Szijjártó Péter erről azután beszélt, hogy Ausztria bekérette a magyar nagykövetet a lépés miatt. A magyar tárcavezető megerősítette: előző este telefonon beszélt osztrák kollégájával, Alexander Schallenberggel, aki jelezte, hogy számukra problémát jelent a szóban forgó lépés és szigorított a határellenőrzésen is. A magyar miniszter szerint Magyarország álláspontja változatlan: az illegális migrációt rendkívül veszélyes folyamatnak tartja.

Jól halad a 2024 második félévi magyar uniós elnökség előkészítése - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén stratégiai fontosságúnak nevezte az Európai Unió versenyképességének javítását. A nyugat-balkáni bővítés kapcsán kulcsfontosságúnak nevezte Szerbia felvételét ahhoz, hogy a folyamat felgyorsuljon. Varga Judit kiemelte: a magyar elnökség idején végre kell hajtani a kohéziós programok félidei felülvizsgálatát.

Befejeződött a 3-as metróvonal 5 és fél évig tartó rekonstrukciója, miután átadták Lehel téri és Nagyvárad téri megújult állomásait is. A három szakaszból álló rekonstrukció 127 milliárd forintból valósult meg. A Nagyvárad téri állomáson Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter azt mondta: a beruházás nemcsak Budapestnek és Magyarországnak, hanem az Európai Unió számára is fontos. Karácsony Gergely főpolgármester köszöntet mondott a kormánynak, az uniónak és a beruházásban közreműködőknek, valamint megköszönte a fővárosiak türelmét.

Visszaesett az adásvételek száma és a hitelezés az ingatlanpiacon idén az első negyedévben - mondta a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője. Winkler Sándor a jegybank májusi lakáspiaci jelentése alapján közölte: 2022-ben Magyarországon 142 ezer ingatlan-adásvétel történt, ami 19 százalékos csökkenés 2021-hez képest. Az MNB osztályvezetője szerint a kereslet visszaesésében szerepet játszik a bizonytalan gazdasági kilátások miatti kivárás a piacon.

A jövő téli gázfogyasztás 6-7 százaléka hiányzik Európából – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség elemzéséből. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az Inforádiónak elmondta: 56 milliárd köbméter hiányra lehet számítani, Európa ebből 30 milliárd köbmétert képes egyéb forrásból fedezni, de hiányként marad egy 26 milliárd köbméteres tétel. Németh Viktória hozzátette: a gázexportot érdemben nem lehet növelni, ezért tovább kell csökkenteni a gázfelhasználást, és javítani kell az energiahatékonyságot.

Már csak 3 hétig adhatják be a gazdálkodók szankciómentesen az egységes kérelmeket - figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az április 20-án indult beadási időszakban a gazdálkodók több mint 50 támogatási jogcímre, intézkedésre igényelhetnek támogatást, illetve teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. A kérelmek június 9-ig nyújthatók be szankciómentesen.

Gyorsítja a felmelegedés a növények fejlődését - hívja fel a figyelmet a Fruitveb. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács azt közölte: előző hetek hűvös időjárása lassította ugyan a növekedést, az eső ugyanakkor segített. Az agrometeorológiai elemzés szerint a kalászosok a virágzás, a repce a szemképződés fázisában, jó időben kapott nedvességet. A kukoricának és a napraforgónak főleg az Alföldön volt szüksége esőre.

Összesen 11 vármegyében és 215 településen, csaknem 70 ezer hektárnyi területen irtja a szúnyogokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A következő napokban a Szigetközben, a Balatonnál, a Velencei-tónál, a Tisza-tó környékén, továbbá Csongrád-Csanád és Békés vármegye számos településén, valamint a Balaton és a Velencei-tó területein dolgoznak a szakemberek.