Diákok tervezte dizájnos utashíd fogadja az utasokat Ferihegyen

"A tavalyi évben kezdtünk el egy együttműködést az Audi Hungáriával. Szerettük volna a reptéren megjeleníteni a négykarikát és a márkát bizonyos utashidakon, azokon, amelyek a termináltól a repülőgépig vezetik az utasokat" – mondta az InfoRádióban Zakariás Fruzsina, az Audi Hungária márkaigazgatója. Az utashíd nagyon fontos felület, mert ez az első vizuális élmény, amit megtapasztalunk az országról.

"Éreztük a nyomást, hogy itt valami nagyon jót kell csinálni, hiszen három éven át itt lesznek a munkák az Audiról.

Frisset és újat szerettünk volna mondani, ezért döntöttünk úgy, hogy fiatalokkal dolgozunk együtt"

– mondta Zakariás Fruzsina. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, illetve a győri Széchenyi István Egyetem is részt vett a projektben. Kiírtak egy pályázatot, és a legnagyobb örömükre három diák is nyert, így a külső, illetve a belső dizájnra is született egy-egy nyertes pályamű.

Született egy nagyon különleges koncepció is, ami a cég normál előírásainak nem volt megfelelő, de ezt a győri gyárban megjelenítik. "Nagyon örültünk, hogy egy ilyen koprodukciót tudtunk létrehozni" – jegyezte meg Zakariás Fruzsina. Az is pozitív élmény volt, amikor először meglátták azt a legalább 30-40 fiatalt, akiknek a gyár vezérigazgatójával együtt bemutatták a gyárépületet, hogy milyen munka folyik ott, mit jelent Audi-dolgozónak lenni. Ez volt az egyik üzenet, amit szerettek volna megmutatni, a másik pedig az Audi-életérzés.

Zakariás Fruzsina szerint

a pályaművek lenyűgözőek voltak, a fiatalok ráéreztek arra a letisztult szín- és formavilágra, amit az Audi megjelenít.

Az általuk támogatott eseményeket is ábrázolták a belső felületeken: ilyen a Győri Balett, a Győri ETO kézilabdacsapata, a művészeti események, a Jazzpiknik, a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar Kézilabda Szövetség, tehát minden, ami a márkához kapcsolódó esemény, életérzés, úgyhogy ez "maximálisan jól sikerült". A külső felületen sokkal inkább meg kellett felelni az Audi nemzetközi sztenderdjeinek, de ott is egy diák inspirálta a képeket, beállításokat.

Az utashíd belülről:

Az utasfolyosó nagyon speciális helyszín, a repülőgépről innen jönnek be az utasok az épületbe. Sokat gondolkodtak azon, hogy ezen a folyosón tudnak-e figyelni az emberek, hiszen sok mindenre fókuszálnak ekkor. Ugyanakkor sok időt töltenek az utasok a repülőtéren és látványosak a felületek, tehát kívül és belül is van idő megnézni őket. "Pont ezért éreztük a súlyát, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi az amit nyújtunk, meg mi az, amit mutatunk" – mondta Zakariás Fruzsina.

Az Audi hazája

A projekt neve Az Audi hazája (This is the land of Audi), ami jelzi azt a súlyt, hogy a prémium autógyártók között az Audi volt az első, amely a rendszerváltás után elindította a gyárát Győrben. A márkának óriási jelentősége van a magyar gazdasági életben, és a győri gyár harminc éves évfordulója is adta az apropót, hogy ezt három éven át "hangosan" ünnepeljék.

Az együttműködés tavaly megkezdődött már az autókiállítással kapcsolatban (felváltva Porschét és Audit állítanak ki), ennek farvizén kerestek további helyeket a reptéren. "Adta magát ez az óriási tér, az óriási felület, ahol azt gondoljuk, hogy méltón tudjuk ünnepelni a harminc évet, és mindez a diákokkal közösen hab a tortán" – zárta gondolatait Zakariás Fruzsina, az Audi Hungária márkaigazgatója.

(Nyitóképen: Ördög Nóra, Audi márkanagykövet, Kiss Bence, a pályázat nyertese és Korodi Helga, a pályázat különdíjazottja).

Nyitókép: Audi Hungaria