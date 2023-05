Új időszámítás a budapesti kerékpáros közlekedésben, az autósok nem fognak ennek örülni

A napokban befejeződik a 3-as metró felújítása, hétfőtől minden állomáson újra megáll a metró.

Az elmúlt öt és fél évben buszsávok segítették a pótlóbuszok haladását, ezek a sávok azonban új feladatot kapnak a Váci út-Bajcsy-Zsiliszky út-Üllői út vonalon.

A BKK összeállításában Balogh Samu főpolgármesteri kabinetfőnök leszögezi, a metró- és a Lánchíd-felújítás mentén a belvárosi forgalom nem omlott össze, a navigációs rendszerek szerint is csökkent a dugók mértéke, így lehetővé válik, hogy új esélyt kapjanak a város közepén áthaladó sugárutak, úgy, hogy

nem nő a forgalomterhelés biztonságos kerékpársávok alakulnak ki csökken a dugó mértéke

Az új forgalmi rend tervét a főváros, a BKK és a Budapest Közút egyeztette az érintett kerületekkel, a Magyar Autóklubbal és a Magyar Kerékpárosklubbal is.

Ami az új rend részleteit illeti:

a Bajcsyn és a Kiskörúton visszaáll a metrópótlás előtti forgalmi rend (2x2 autóforgalmi sáv, előbbin buszsáv, utóbbin villamossín)

az Üllői úton a buszsávok helyén kerékpársávok lesznek a Kálvin tér és a Népliget között (a Népligetnél bónusz bringás átvezetés)

a Váci úton kerékpársáv lesz a Nyugati tér és a Gogol utca között. (A kerékpársávokat műanyag elválasztó "pollerekkel" látják el, ilyeneket szereltek fel korábban a Bartók Béla úton is.)

Az átalakítás finanszírozása a Közösségi Költségvetés projekten belül valósul meg a lakossági szavazatok alapján.

A fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen biztonságosabb és kényelmesebb lesz biciklizni a nagyobb csomópontokban is: kerékpáros átvezetést alakítanak ki a Nyugati téren a felüljáró vonalával párhuzamosan a Nagykörúton keresztül, a csomópontban három új zebra is épül. Új kerékpáros átvezetés épül a Népligetnél is a Könyves Kálmán körúton keresztül, valamint a Deák Ferenc tér irányába biztonságosabbá válik a biciklizés az Astoria csomópontban is, ahol szintén épül új zebra is - olvasható.

Mint írták, az új fejlesztéseknek köszönhetően összefüggő kerékpáros infrastruktúra alakul ki a Hungária körúton belül észak-déli irányban szinte teljes hosszon, ami jelentős fejlődés lesz a korábbi veszélyes állapothoz képest. Az új biciklisávok kihasználtságát fogja növelni, hogy az érintett szakaszokon már végig kiépültek a Mol Bubi gyűjtőállomásai. Ütemezés Az új forgalmi rend kialakítása a Kálvin tér irányába tartó kiskörúti buszsávok megszüntetésével kezdődött és következő lépésként, a hétvégén helyreáll a Bajcsy-Zsilinszky út korábbi forgalmi rendje is.

A buszsávok felszámolása ütemezetten zajlik, több helyszínen, azonban az ideiglenesen kialakított megállóhelyi peronok elbontása miatt a munkálatok több héten át is tarthatnak.

A kerékpársávok kialakítása várhatóan június elején indul, és szakaszokban valósul meg július végéig. A sávok felfestése és a műanyag elhajló terelőoszlopok elhelyezése valósulhat meg gyorsabban, míg a kisebb átépítéssel járó szakaszok kialakítása több időt igényelhet.

A Nyugati téren, valamint az Astorián létesülő új zebrák pedig várhatóan az év második felében készülnek el teljes körűen.

A Magyar Kerékpárosklub felmérése alapján egyébként

a fővárosiak 71 százaléka nagyon valószínűnek vagy elképzelhetőnek tartja, hogy gyakrabban közlekedne kerékpárral, ha a körülmények javulnak

- az összeállításban szintén megszólaló Bodor Ádám szerint, aki a BKK mobilitásfejlesztési igazgatója.

Kiderült az is, hogy az állomások megnyitásával egyidőben, május 22-én délután kismértékben változik a felszíni közlekedés is.

Az M14-es és az M30-as állomáspótló járatok a továbbiakban nem közlekednek, majd május 23-tól, keddtől a 34-es és a 106-os buszok újra a Göncz Árpád városközponttól indulnak és oda érkeznek.

Változik az 1M villamos jelzése is: június 1-től 1A jelzéssel, de továbbra is a Bécsi út/Vörösvári út és a Népliget között járnak a villamosok.

