Závecz Research: Így rendeződhet át a magyar EP-képviselet 2024-ben

A Mi Hazánk esetleg elvehet egy mandátumot a Fidesztől a jövő évi európai parlamenti választáson - mondta az InfoRádiónak a Závecz Research kutatását összefoglalva Závecz Tibor.

"A Fidesz és a KDNP együtt 13 mandátum gazdájaaz Európai Parlamentben, a most mért kutatás szerinti eredménye 46 százalék, vagyis 12 mandátum lenne. Az egy hiányzó mandátum a Mi Hazánknál bukkanna fel, amely pártnak jelenleg nincs EP-képviselete, a legutóbbi EP-választáson kis pártként valamivel több mint 3 százalékot kapott, most ennek a dupláját is akár megkaphatja, és ez egy mandátumot mindenképpen érne aktuálisan" - részletezte Závecz Tibor.

Az ellenzéki pártok közül még a Demokratikus Koalíció juthat még mandátumhoz, 4-hez is. 2 mandátumhoz jutna a Momentum, 1-1-hez a Jobbik és az MSZP.

Néhány ellenzéki politikus, köztük több várható EP-listavezető népszerűségét is felmérték. Závecz Tibor szerint az ellenzéki politikusok megítélése "egy nagyon szűk tartományban mozog".

"Ennek a tartománynak a csúcsértéke

egy százfokú skálán 38 pont, és ez Dobrev Klára és Donáth Anna pontszámai,

tehát ők vannak ennek az ellenzéki rangsornak a tetején, de a legalul lévő Jámbor Andrást is 31 pontra mértük. 34 ponttal többen is állnak: Schmuck Erzsébet, Jávor Benedek és Tordai Bence. Ők sem maradnak le igazán ennek a rangsornak a vezető politikusaitól, ami azt jelenti, összességében nagyon hasonlóan látják az ellenzéki politikusokat."

Megfogalmazása szerint Donáth Anna és Dobrev Klára népszerűsége, húzóereje számíthat az ellenzéki szavazatszerzésnél, indulásuknak lehet pozitív hozadéka a DK, illetve a Momentum számára.

Hangsúlyozta, hogy a részvételi arányra most még korainak tartották rákérdezni az embereknél, "de érdemes észben tartani, hogy azon is múlhat egy-két EP-mandátum sorsa".

Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand