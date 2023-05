Plusz felvételi pontokat adnának az új tantárgyból jól szereplőknek

Czermann János, a Honvédelmi Minisztérium stratégiáért és humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára a honvédelem.hu-nak azt nyilatkozta, február közepén indult egy toborzókampány a honvédelem népszerűsítésére. Terveik szerint rövidtávú eredményt hozhat a toborzóirodák modernizációja, a forrástervezési, jogszabályalkotási, valamint a szakállomány képzésével összefüggő feladatokat is érintő újulás.

A kampány célja, hogy a fiatalok is megismerhessék a Magyar Honvédség által kínált lehetőségeket. "Hiszem, hogy jó ma katonának lenni" – mondta Czermann János, hozzátéve, hogy a kormány elkötelezett ebben a folyamatban, és

már előzetes döntés született a katonák illetményszintjének jövő évi továbbfejlesztéséről.

Azt is célként emelte ki, hogy a hazafias és a honvédelmi nevelés a magyar oktatásba épüljön, de ehhez a pedagógusokat is "meg kell nyernünk". Felsorolt olyan eseményeket, versenyeket, képzéseket, táborokat és programokat, melyek szorosabbá tehetnék a kapcsolatot a Magyar Honvédség és a középiskolai oktatás között.

KAPCSOLÓDÓ A fiatalok körében is vonzóbb lett a tartalékos katonai szolgálat Ebben az évben a tizenkétezer főt is elérheti a teljes állomány, aminek több mint 20 százaléka 18 és 25 év közötti...

"Ugyancsak szeretnénk, hogy a honvédelmi alapismeretek tantárgyat felvegyék az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny tantárgyai közé, így a versenyen elért eredményekért a tanulók a felsőoktatási felvételi eljárás során többletpontot kaphatnak, illetve az egyes tantárgyak legjobb felkészítő tanárai is díjazásban részesülnek" – jelentette ki.

A szolgálat már egyébként most is pluszpontokat jelent: a fél éves képzésen részt vevők 16–32 pontot, a további fél évre is leszerződők (vagyis egy évig szolgálók) pedig akár 64 többletpontot is kaphatnak a képzést követően az egyetemi vagy főiskolai felvételiken.

KAPCSOLÓDÓ Középiskolai tantárgy lesz a honvédelem Új honvédelem tantárgy próbaoktatása kezdődik a következő tanévtől - közölte a Honvédelmi Minisztérium.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás