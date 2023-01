A fiatalok körében is vonzóbb lett a tartalékos katonai szolgálat

Idén tizenkétezer főre nőhet (a 2022 végi adatok szerint több mint 11 600 fő) a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos állománya, ami hatalmas eredmény ahhoz képest, hogy a kétezres évek elején összesen 17 tartalékosa volt a hadseregnek – tudta meg a Magyar Nemzet a Honvédelmi Minisztériumtól.

Mint olvasható, a tartalékos állomány újjáépítése gyakorlatilag 2010-től, a második Orbán-kormány idején kezdődött el, azóta pedig folyamatos a létszámnövekedés és a tartalékos rendszer korszerűsítése, kiterjesztése. Kezdetben a jelentkezők között ugyan nagyobb volt azoknak az aránya, akik a nyugállományú katonák közül csatlakoztak, az utóbbi időben viszont egyre több fiatal is a felvételét kéri. A szaktárca tájékoztatása szerint

a múlt év végére már 22 százalék lett a 18–25 év közötti katonák aránya a tartalékos állományban.

A lap hozzáteszi, hogy a fiatalítás felgyorsulása annak is köszönhető, hogy bevezették az úgynevezett Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ) intézményét. Habár az ÖKSZ nem a tartalékos szolgálati formákhoz tartozik, elsősorban olyan fiatalokat szólít meg, akik kénytelenek szüneteltetni tanulmányaikat, és erre az időre stabil kereseti lehetőséget szeretnének, miközben olyan, a mindennapi életben is hasznosítható tudás megszerzését is fontosnak tartják, amellyel a későbbi elhelyezkedésük is könnyebb lehet.

Ennek megfelelően a legalább fél éves képzésen részt vevők 16–32 pontot, a további fél évre is leszerződők (vagyis egy évig szolgálók) pedig akár 64 többletpontot is kaphatnak a képzést követően az egyetemi vagy főiskolai felvételiken.

A múlt év annak ellenére 530 fős növekedést mutat a tartalékos állományban, hogy időközben kitört az orosz–ukrán háború, amely Magyarországot közvetlenül is fenyegetheti – derül ki a cikkből mások mellett.

