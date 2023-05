Böröcz Mátyás: több oka miatt drágul a jogosítvány, de most nem ez az elsődleg gondja egy családnak

Mindenütt megtorpanás látszik, a szülők, a rokonok várnak a vezetői engedély megszerzésével, pontosabban azzal, hogy erre pénzt áldozzanak a gyerek számára, jelentős a visszaesés – mondta el az InfoRádióban Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének országos elnöke annak kapcsán, hogy az elmúlt időszakban bántóan drágult a jogosítvány megszerzése.

Böröcz Mátyás szerint úgy tűnhet, mintha nagyfokú lenne a drágulás, de "valahol kullogunk az árak után", mert 30 nappal előre tájékoztatni kell a tanulókat az áremelésről, és ezt fogyasztóvédelmi szempontból betartják. Megemlítette, hogy egy anyukával beszélgetett, aki azt mondta, "minden most előbbre való, mint a vezetői engedély megszerzése". Az érettségik után általában többen mennek autósiskolába, most ez is ez a folyamat látszódik. Hozzátette: az infláció hatása természetesen ebbe az üzleti szférába is begyűrűzik.

Az autósiskolák nagy része önkormányzati épületben dolgozik – tehát az önkormányzattól bérelnek épületet – vagy pedig magánszemélytől.

Az épületek rezsiköltsége is emelkedett, így átlagosan 30-40-50%-kal drágultak a költségek.

Mindezt nagyban befolyásolta, hogy az önkormányzatok adtak-e kedvezményt az autósiskoláknak, vagy nyert-e pályázaton az iskola.

Az ország különböző szegmensein – ahogy a foglalkoztatásban is megmutatkozik – nagyok az eltérések az árak között is. "Egész az óránkénti hétezer forinttól egészen tizenöt-tizennyolcezer forintig mennek fel az árak" – mondta Böröcz Mátyás, a Magyar Autósiskolák Szövetségének országos elnöke.

