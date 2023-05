Kiengedték a kórházból a csomagtartóban holtan talált kisfiú nevelőanyját

Kiengedték a kórházból azt a 34 éves nőt, akinek a kétéves nevelt kisfiát holtan találták meg néhány héttel ezelőtt Nyíregyházán egy terepjáró csomagtartójában – tudta meg a 24.hu.

A lap úgy tudja, pszichiátert rendeltek ki a segítségnyújtás elmulasztásával gyanúsított nő vizsgálatára. Ezt a Telex kérdésére megerősítette Szilágyi László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség szóvivője. Azt mondta, igazságügyi pszichológus és pszichiáter is vizsgálta a nevelőanyát: „A nyomozó hatóság igazságügyi pszichológus szakértőt rendelt ki a gyanúsított vizsgálatára, és a szakvélemény már el is készült. Megtörtént az igazságügyi elmeorvos szakértők kirendelése is, akik a szakvéleményüket nem készítették el.” Előbbi szakembert a köznyelv pszichiáternek hívja – hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Az esetről egyelőre korábbi közlésekből annyi derült ki, hogy a nevelőanya megetette a kisfiút, aki félrenyelt egy falatot, és megfulladt, azonban a nő nem hívott segítséget, orvoshoz sem vitte a gyereket, és mentőt sem hívott hozzá – idézi fel az esetet a 24.hu. Másnap hajnalban, betette a kisfiú holttestét a csomagtartóba, az egyéves húgát pedig a gyerekülésbe, és elindult hazulról. A búcsúlevelet is író nő két napon át autózott a környéken, majd elmondta szeretteinek, hogy hol van, és a férjével mentek el bejelentést tenni a rendőrségre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság minősített segítségnyújtás elmulasztásának minősített bűntettének elkövetésével gyanúsította meg a nevelőanyát.

Nyitókép: pixabay