Sejtik, hogy miképpen halt meg Nyíregyházán az alultáplált kisfiú

A rendőrség egyelőre nem nyilatkozik annak a kisfiúnak a halálával kapcsolatban, akit egy autó csomagtartójában vitt be két felnőtt a nyíregyházi rendőrségre. Az esetről az Infostarton is beszámoltunk.

Most több lap is arról ír, hogy az alultáplált gyerek megfulladhatott. A Blikk idézi a nevelőszülők nagymamáját, aki szerint a gyerek éppen valami húst rágcsált, amikor egy csont megakadt a torkán és ettől megfulladt. Ezt erősítette meg a Bors cikke is.

Állítólag a nő, a nevelőanya, próbálta kivenni, de nem sikerült neki. A kezei között halt meg a gyerek. Ettől olyan sokkot kapott, hogy két napig járkált az autójukban a halott kicsivel.

A lapok írnak a vér szerinti anyáról is, aki 17 éves és jelenleg egy anyaotthonban él újabb gyerekével, de állítólag van egy negyedik gyereke is.

Arról is írtunk, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye is közleményt adott ki a történtekkel kapcsolatban. Mint írják: az egyházmegye fenntartásában működő Szent Miklós Gyermekvédelmi Intézmény szakemberek bevonásával rendkívüli bizottságot állított fel a nevelőszülői hálózatában történt tragikus haláleset miatt.

Hrenkó Péter, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője korábban csak annyit mondott, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

