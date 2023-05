Jön a 160-as tempó MÁV-nál – itt vannak az érintett járatok

Nemsokára a hazai belföldi forgalomban is lesznek olyan vonalak, ahol akár 160 km/órás sebességgel járhatnak a vonatok – írja a novekedes.hu.

A MÁV Start tájékoztatása szerint a nyolcezer kilométernyi hazai vasúti pályából jelenleg 2803 kilométer villamosított és a hálózat jelentős részén 100 vagy 120 km/óra az engedélyezett legmagasabb sebesség, de az elmúlt másfél évtizedben megvalósuló vasútfejlesztési projektek esetében – döntően – a 160 km/óra engedélyezett sebesség bevezetése a cél.

Jelenleg a Budapest–Hegyeshalom fővonal Tata és Hegyeshalom közötti bizonyos szakaszain engedélyezett a 160 km/órás sebesség, ami az arra közlekedő InterCity (IC) és nemzetközi vonatok esetében teszi lehetővé Budapest és Bécs között a gyorsabb közlekedést. Az új menetrendi szerkezetben várhatóan napi 16 pár járat kapcsolja majd össze a magyar és osztrák fővárost, a jelenleginél rövidebb menetidővel.

Más vonalakon is lesznek szakaszok, ahol a jövőben 160 km/órára emeli a MÁV az engedélyezett sebességet:

Püspökladány és Debrecen között 120 km/óráról 160 km/órára;

Százhalombatta és Pusztaszabolcs között 120 km/óráról 160 km/órára;

Aszód és Hatvan között 100 km/óráról 160 km/órára.

További két szakaszon szintén lehetővé teszi a gyorsabb közlekedést a vállalat. Kelenföld és Százhalombatta között 100-ról 120-ra, illetve Szeged-Rókus és a Hódmezővásárhelyi Népkert között pedig 80-ról 100-ra növelik az engedélyezett sebességet.

A pályán elérhető sebesség megemelése az ETCS vonatbefolyásoló rendszer üzembe helyezését követően lesz lehetséges, ezek a külön projektek pedig még folyamatban vannak az alábbi vonalakon:

Ferencváros–Székesfehérvár

Boba–Bajánsenye

Ferencváros–Monor–Szajol–Gyoma–Békéscsaba

Békéscsaba–Lőkösháza

Szajol–Püspökladány–Debrecen

Aszód–Hatvan

Kelenföld–Százhalombatta–Pusztaszabolcs

Kelenföld–Hegyeshalom

A MÁV Start egyik legmodernebb járműve, a Stadler KISS emeletes motorvonat is alkalmas a 160 km/órás közlekedésre, és idén év végéig mind a 123 darab FLIRT motorvonatot is ellátják ETCS-sel. Emellett a cég új Magyarországon gyártott IC+ kocsijai, és a nemzetközi illetve belföldi IC-forgalomban is közlekedő Z1-es és Z2-es típusú vasúti kocsik is alkalmasak erre a tempóra.

Az ETCS rendszer folyamatosan figyelemmel kíséri a vonat sebességét, a menetengedélyek és pályaadatok alapján figyelmeztetési, üzemi és sebességprofilokat számol, amelyek betartását kikényszeríti a mozdonyvezetőtől, így teljes felügyeleti üzemmódban lehetetlen, hogy a vonat vezetője figyelmen kívül hagyjon egy vörös jelzést. Ha nem csökken kellőképpen a sebesség, a rendszer automatikusan bekapcsolja a járművön az üzemi féket, és ha kell, a vészféket is.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán