A magyar gazdaság elkerüli a recessziót, az idén 1,5, jövőre 4 százalékos lehet a bővülés - áll az Európai Bizottságnak elküldött Konvergencia Programban. A Pénzügyminisztérium levele szerint az idei évi hiánycél maradt 3,9 százalék ahogy az idei évi átlagos inflációra mondott előrejelzés is 15 százalékos lett. A pénzromlás mértéke az év második felében csökkenthet érdemben, az év végére az egyszámjegyűre mérséklődik. A kormány az eddig vázolt 2,5 százalékról 2,9 százalékra megemelte a jövő évi GDP-arányos államháztartási hiánycélt. Az államadósság aránya 66,7 százalékra mérséklődhet jövőre.



Idén nem változik a rezsivédelem rendszere, és a kormány terve az, hogy jövőre is biztosítsa a támogatást – jelentette ki az energiaügyi miniszter. Lantos Csaba az Inforádió Aréna című műsorában úgy fogalmazott: lehetnek olyan szélsőséges elmozdulások, amikor ilyen ígéreteket felül kell vizsgálni, de a kormány arra készül, hogy stabil árak mellett stabil ellátásbiztonságot és stabil, kiszámítható környezetet adni a lakosságnak és a nem lakossági szektornak is. A tárcavezető beszélt arról is, hogy várhatóan őszre dől el, hogy hol lehet feloldani a napelem-csatlakozási korlátozást.



A honvédelmi miniszter szerint, harcászati szintről hadműveleti szintre kell emelni a Magyar Honvédség képességeit, ehhez pedig a Honvéd vezérkar főnökének Böröndi Gábor altábornagyot jelöli. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: a magyar kormány a béke és tűzszünet oldalán áll, de katonai értelemben fel kell készülni arra, hogy ez a konfliktus elhúzódik, jelen lesz Európa keleti határán. Böröndi Gábor altábornagy szerint mentálisan meg kell újítani a Magyar Honvédséget és egy ütőképes, elkötelezett haderőt kell létrehozni, ami NATO-kötelékben is képes tevékenykedni és működni.



Finomít a kormány a pedagógus státusztörvény tervezetén – mondta a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke. Totyik Tamás az Inforádiónak azt mondta: az alapvető kérdésekben továbbra sincs elmozdulás, ugyanakkor szerinte az Európai Bizottság nyomásgyakorlása miatt a kormány több ponton kész módosítani a tervezeten. A legfőbb változás az, hogy a közalkalmazotti törvény szerint hagyhatják ott a pályát azok a tanárok, akik nem kívánnak átlépni az új jogállásba. Emellett fixen három hónapban határoznák meg a felmondási időt.



Gulyás Balázs neurobiológus lett az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat új vezetője. A kinevezési okiratot a kultúráért és innovációért felelős miniszter adta át. Csák János arról beszélt: Gulyás Balázs 41 év után tér vissza Magyarországra.



Történelminek nevezte a pápalátogatást Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Kovács Zoltán államtitkár azt emelte ki, hogy Ferenc pápa valamennyi beszéde kifejezte a béke iránti vágyat, ami egybecsengett a magyar kormány álláspontjával. Veres András a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke arról beszélt, hogy kulcsfontosságú szerepe van Magyarországon az egyháznak a hídépítésben kelet és nyugat között, az el-keresztény-telenedő világ és a keresztény világ között. A pápalátogatás teljes költsége 7 milliárd forint volt.



A bíróság ismét megsemmisítette a Déli Körvasút környezetvédelmi engedélyét technikai és eljárási hibák miatt. Az engedélyt civilek, valamint az újbudai önkormányzat támadta meg. A bíróság kimondta, hogy az új környezetvédelmi engedély sem felel meg a jogszabályoknak a zaj és az egészségügyi hatások tekintetében.



Május 22-én adják át a 3-as metró teljes vonalát és valamennyi állomását az utasforgalomnak - jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely a Facebook-oldalán tette közé a végleges dátumot.



A felújítás után is autómentes Lánchidat javasol a Budapesti Közlekedési Központ. A végső döntést a fővárosiak egy szavazáson hozhatják meg. A 14 év feletti budapestiek június 11-ig nyilváníthatják majd ki a véleményüket.



Intenzív bővülést jelez az áprilisi beszerzésimenedzser-index. A BMI szezonálisan kiigazított áprilisi értéke 61,9 pontra nőtt a márciusi 55,3-ról. A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság ismertette, hogy a válaszadók az előző hónaphoz képest kedvező bővülési folyamatokról számoltak be. A felmérésben vizsgált részindexek közül nem mindegyik mutat bővülést, de az indexek mind emelkedtek áprilisban.



Áprilisban gyorsult az infláció az euróövezetben éves szinten. Az Eurostat előzetes adatai szerint áprilisban 7 százalékra emelkedett az infláció az euróövezetben a márciusi 6,9 százalékról. Az euróövezetben 0,7 százalékkal nőttek a fogyasztói árak áprilisban márciushoz képest. Az energiaárak 2,5 százalékkal nőttek tavaly áprilissal összevetve. A szolgáltatások árának növekedése 5,2 százalékra gyorsult.



Közzétette a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a földadásvételi szerződések alapját képező árakat. Nagyobb mértékben csak alapos indokkal lehet eltérni ettől, szerződésbe foglalva.



A héten a Duna és a Tisza mentén, a Tisza-tónál, valamint Sopron és Csorna térségében folytatódik a szúnyogirtás. Ez összesen ötezer hektárnyi vízfelületet érint. Először a Tisza kisebb áradása hozott létre ideális élőhelyeket a szúnyogok számára, majd a Duna mentén is létrejöttek a tenyészőhelyek.