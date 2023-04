Új bringaszállítási mód jöhet Budapesten, ha ez beválik - képek

Többéves előkészítő munka után kapott engedélyt a hatóságtól az alacsonypadlós CAF-villamosok kerékpárszállításra is alkalmas prototípusa, a szerelvénnyel csütörtöktől az 1-es villamos vonalán lehet találkozni. Amennyiben a fejlesztés beválik, valamint az anyagi forrás is rendelkezésre áll, több CAF-szerelvényen is megteremthetik a kerékpárszállítás feltételeit - tették hozzá.

A kerékpárszállításra alkalmas rész a villamos egyik középső egységében található. A prototípus járművön egyszerre csak egy kerékpár szállítható, a biciklit pedig a villamosra felszerelt konzolhoz kell rögzíteni - ismertették.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán