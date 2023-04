Emléktáblát avattak Monspart Sarolta tiszteletére

A nemzet sportolójáról, a XII. kerület díszpolgáráról Novák Katalin köztársasági elnök, Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerületének polgármestere és Feledy Botond, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Normafánál emlékezett.

Novák Katalin köszöntő beszédében elmondta: Monspart Sarolta már életében legendává vált, több generáción hagyott nyomot, amely közelebb visz minket az egészséges élethez, a sport szeretetéhez.

A köztársasági elnök emlékeztetett:

Monspart Sarolta volt az első, aki lefutotta a maratoni távot a magyar nők közül,

a ezzel bebizonyította, hogy a nők emberfeletti teljesítményre is képesek, olyan dolgokra is, amelyeket nem gondolnának rólunk. Ezzel is példát mutatott - hangsúlyozta.

Novák Kataln hozzátette: Monspart Sarolta úgy támogatta a nőket, hogy ezzel inspirálta a férfiakat is. Úgy biztatta a nőket, hogy közben elmondta, hogyan kellene a férfiakra, férjekre vigyázni.

Ugyanez történt az idősek és fiatalok, a sportolók és nem sportolók esetében is. Úgy figyelt oda az idősekre, hogy sosem állította szembe őket a fiatalokkal, úgy támogatta az idősebb korosztályt, hogy ezzel inspirálta a fiatalokat, a fiatalok figyelmét pedig az idősek felé is fordította.

Vonzóvá tette a sportot a nem sportolók számára, el tudta hitetni, hogy elég az első lépést megtenni.

Úgy tudott támogatást nyújtani, inspirálni, hogy nem fordította szembe egymással a különböző csoportokat - hangsúlyozta.

Novák Katalin elmondta, hogy sokat tanulhatott tőle mindenki, az egyik az, hogy célt kell kitűzni magunk elé, s ezt nem szabad szem elől téveszteni, akkor be fogunk érni. Emlékeztetett, hogy a margitszigeti futókör is Monspart nevét viseli, s most a Normafán állítanak emléktáblát tiszteletére.

Pokorni Zoltán, Budapest XII. kerületének polgármestere elmondta, hogy

a Monspart Sarolta által szervezett kerületi futóklubot igyekeznek fenntartani, működtetni.

Kiemelte: a hétfői eseménnyel Monspart Sarolta életét szeretnék megünnepelni.

Feledy Botond arról szólt, hogy céljuk az országos hálózatban résztvevő 100 futó- és gyaloglóklub számát 500-ra növelni. A kuratóriumi elnök, a legendás tájfutó fia elmondta, Monspart Sarolta álma az volt, hogy országszerte többszáz ilyen klub működjön.

Kiemelte: munkájukban a kitartás, az akaraterő és állóképesség vezérli őket, az a három dolog, amelyekre Monspart Sarolta is mindig vezérfonalként tekintett. Monspart Sarolta a Nemzet Sportolója címmel kitüntetett tájfutó világbajnok, 34-szeres magyar bajnok és Európa leggyorsabb női maratonfutója volt.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd