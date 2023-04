Jó, ha készülünk, lecsap az örvénylő ciklon

Közép-Európa felett markáns ciklon örvénylik, így a középpontjához közel eső tájakon jelentős mennyiségű csapadék hullott le 24 óra alatt. A légörvénynek köszönhetően a kontinens középső országaiban több fokkal hidegebb van, mint az ilyenkor megszokott, de a ciklon előoldalán dél felől érkező melegebb légtömegek egy vékony sávban egészen Lengyelország északi feléig is eljutnak.

Eközben az Ibériai-félszigeten és a Kelet-európai-síkság északi részein anticiklonális hatások érvényesülnek, így ott napos, csapadékmentes az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet Portugália és Spanyolország déli felén eléri a 25 fokot is, hasonlóan meleg másutt csak az Égei-tenger mentén van helyenként. Vasárnap estig a Kárpát-medence időjárását az említett ciklonális mező alakítja.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északkeleti, keleti megyékben rövidebb-hosszabb időszakokra a nap is kisüthet. Szombat estig többfelé valószínű zápor, helyenként zivatar, majd estére döntően megszűnik a csapadék. Vasárnap napközben a Dunántúlon és a középső tájakon lehet szórványosan kisebb csapadék, itt van esély esőre, záporra, néhol még zivatarra is. Az északkeleti szél megélénkül és elsősorban az intenzívebb, záporos gócok körül erős széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően 14 és 21 fok között várható, de a Nyugat-Dunántúlon csak 10, 13 fok lesz.

Nyitókép: Pixabay