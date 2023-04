A Mi Hazánk is versenyre kell a főpolgármesteri székért

Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese az ATV stúdiójában jelentette be, hogy pártja mindenképpen szeretne főpolgármester-jelöltet állítani, továbbá minden kerületben indítanának polgármesterjelöltet is Budapesten. Az ezzel kapcsolatos szervezeti felkészülés pedig már el is indult, a párt az önkormányzati választásra is nagyon tudatosan készül – szögezte le.

„Az is egy minimum elvárás a magunk részéről, hogy minden megyei jogú városban elinduljunk, polgármesterjelöltünk is legyen illetve az összes vármegyében is állítsunk listát" – fogalmazott Dúró Dóra, arra is kitérve, hogy a főpolgármester-jelölt személyét néhány héten belül nyilvánosságra hozzák, addig azonban semmilyen információt nem osztanak meg az illetőről.

Dúró Dóra arról is beszélt a műsorban, hogy a Fidesz népszerűségének állandósága az ellenzék kritikája is; viszont az, hogy a Mi Hazánk Mozgalom erősödni tudott, és jelenleg nagyságrendileg közel kétszer akkora a támogatottsága, mint egy évvel ezelőtt, az mindenképpen elismerés – mondta.

„Ennek ellenére sokan nem is tudják, hogy létezik a párt, ami azt is mutatja, hogy nagyon lassan változnak meg a dolgok a politikában, másrészt hogy még mindig van növekedő potenciál a pártban" – fogalmazott az elnökhelyettes.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás