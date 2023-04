A magyarság egyik nemzeti kincse 175 éves

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejegyzésében azt írta: "bármit hozott a történelem, katonáink mindig hősiesen helytálltak, amikor kellett, vérüket és életüket adták hazánkért".

"A feladat és a tét nem lett kisebb! Isten éltesse a Magyar Honvédséget, Isten áldja katonáinkat!" - fogalmazott a miniszter.

A honvédelmi miniszter a bejegyzéshez készített videóban arról beszélt: 1848. április 7-én Mészáros Lázár megalakította "egyik legnagyobb és legfontosabb nemzeti kincsünket", a Magyar Honvédséget.

"Az elmúlt 175 év viharos történelmében a magyar katona mindig vitézül helytállt. Erre a hagyományra építjük a jövőt is, ez a hagyomány fogja azt az erőt és hátteret adni, amelyen egy modern, 21. századi digitális haderőt tudunk a mai fiatalok bátorságára, hazaszeretetére építeni" - tette hozzá.

A miniszter mindenkinek megköszönte a szolgálatot, amit a Magyar Honvédség keretében most is tesznek. "Számítok a jövőben is elkötelezett, hazaszerető, bátor szolgálatukra, a következő 175 évre is" - mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

Nyitókép: Mészáros Lázár - Wikipédia