Megszólalt az iskolai vérengzésre készülő miskolci tizenéves édesanyja

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a múlt hét közepén a TEK őrizetbe vett egy miskolci fiatalt, aki iskolai lövöldözésről posztolt. A 17 éves fiúról kiderült, több online platformon is hangoztatta azon tervét, hogy valamelyik iskolában lövöldözni fog. Úgy kalkulált, hogy akár 50 gyermekkel is végezhet, majd a kiérkező rendőrökre is tüzet nyit. Gyanúsítotti kihallgatásán már tagadta, hogy emberölésre készült volna. Saját maga közölte, hogy nagyon komoly pszichés problémákkal küzd, és szerinte erre vezethetők vissza a bejegyzései. Erről bővebben itt olvasható.

A fiú édesanyja most exkluzív interjút adott a Blikknek, beszélve arról, hogy ő miben látja az okokat. „Nem vagyok elvakult, abszolút megértem, hogy aki hallja vagy olvassa, hogy a fiam miket írt, elborzad. Én is ezt tenném, ha nem az én fiamról lenne szó. Azonban én ismerem őt a legjobban, pontosan tudom, hogy a látszat és a valóság nem is állhatna messzebb egymástól ” – kezdte a nő.

Elmondása szerint gyermeke visszahúzódó, szerény, és magának való, aki beilleszkedési zavarral küzdött, és sok probléma volt. Nagyszülei halála után pedig depressziót diagnosztizáltak nála – tette hozzá, ami miatt gyógyszert is szedett. „Ám az soha fel sem merült, még a szakemberekben sem, hogy agresszív, vagy másokra veszélyes lenne. Egy pofont nem adott még életében senkinek. Előbb bántaná önmagát, mint ártatlan idegeneket” – fogalmazott a lapnak.

Kitért arra is, hogy a gyerekét kiskorától érdekelték a fegyverek, imádta a lövöldözős videójátékokat, „ennél tovább azonban nem ment”. Megfogalmazása szerint fia a netes világba menekült, ahol megkapta azt a fajta figyelmet és tiszteletet, amire nagyon vágyott. „Minél hangzatosabbat írt, annál jobban figyeltek rá.” Sajnálja azonban, hogy fia azt nem mérte fel, hogy amit esetleg átgondolatlanul megfogalmaz, azt valaki komolyan veszi, aminek nagyon rossz vége lesz.

A beilleszkedést illetően a középiskola sem hozott átütő változást, ezért is gondolta mindenki úgy, hogy a fiatal legyen magántanuló. Tanulmányi téren változóan teljesített, ami érdekelte, abban nagyon jól volt, ami nem, abba szinte bele sem nézett – olvasható egyebek mellett. „Bármi is történt, az édesanyja vagyok, és maradok, amíg csak élek. Most az a dolgom, hogy mellette legyek és segítsem ebben a nagyon nehéz helyzetben. Akikben pedig ijedtséget, félelmet keltett, azoktól elnézést kérek az ő nevében is – zárta szavait az asszony.

Nyitókép: Savusia Konstantin/Getty Images