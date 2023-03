Súlyos konfliktus a magyar–osztrák határon

Állandó konfliktus az egyik határátkelőhelyen, mert az ausztriai Somfalva (Schattendorf) polgármestere a balesetveszélyes autósokra hivatkozva lezárta a magyar határhoz vezető utat. Mint megírtuk, a település vezetője azt kifogásolja, hogy az ingázó magyarok a falun hajtanak át minden hétköznap reggel és este, olyankor is, amikor az nem szabályos. Később arról is beszámoltunk, hogy Thomas Hoffmann az úton gyalogos zónát alakíttat ki, és áthajtani csak a 160 eurós matrica megvásárlásával lehet majd. Ez ellen viszont egy magyar nő emelt panaszt a tartományi ombudsmannál.

Az ingázók így sem adták fel, egy jó részük a sok kilométeres kerülő helyett inkább a határon lévő parkolóban hagyja az autóját, és a határ túloldalán egy másik járművel folytatja az útját, de az Új Szó Nálunk most arról ír, hogy a megrongálják a somfalvi parkolókban hagyott autóikat. A kocsikat megfosztják márkajelzéseiktől, díszrácsaiktól vagy rendszámaiktól.

A károsultak közül többen jelezték a rongálást a hatóságoknak, de az osztrák rendőrök nem tudnak segíteni. Az ingázók most attól tartanak, Somfalván a parkolókat is elzárják előlük, és akkor lesznek olyanok, akiknek húsz-harminc kilométert is kerülniük kell – utanként – a munkahelyük felé.

Jelenleg a Somfalvát Sopronnal és Ágfalvával összekötő úton az ingázási időszakban tilos a közlekedés, tehát munkanapokon reggel 5 és 8, délután pedig 4 és este 7 óra között tilos az átkelés a határon.

A lap arról is ír, hogy a tervezett gyalogoszóna kialakítása március elején kezdődött, és a tervek szerint 12 hétig tart, de a munkások a felújítás első napján kiástak egy mély gödröt, amely megakadályozza az áthajtást, de azóta a területen nincsenek munkások.

A határ menti településeken érintő viták már az országos politikai szintjére is elértek, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter néhány hete telefonon egyeztetett Hans Peter Doskozillal, Burgenland tartományfőnökével azok után, hogy a határ több átkelőjén is korlátozni kezdték az átmenő forgalmat a burgenlandi oldalon. A tárcavezető közölte, hogy szakértői megbeszélések kezdődtek az ügyben, amely végén javaslat készül arra, hogy a forgalom tudatos szervezésével „hogyan lesz biztosítható a határ gyors átjárhatósága és a helyiek normális életkörülményeinek megőrzése”.

