Hihetetlen, hogy milyen sok magyar diák koptatja az osztrák iskolák padjait

A 2010/2011-es tanévben még csak 2117 magyar diák járt osztrák közoktatásba, a 2021/2022-es tanévre 10 646 főre nőtt a számuk. Csak a tavalyi évben 1367 új magyar diákot írattak be osztrák intézményekbe – írja a G7, kiemelve, hogy miközben Ausztriában ötszörösére nőtt a 2020/21-es tanév és a 2010/11-es tanév között a magyar diákok száma az alap és középfokú oktatásban, Magyarországon 14 százalékkal csökkent.

Az immár 10 ezernél is több magyar Ausztriában nem tartalmazza azokat, akik szüleik révén időközben osztrák állampolgárságot is szereztek. Ez azonban nem jelentős csoport, a gyors növekedés ellenére még tavaly is csupán 307-en voltak – jegyzi meg a híroldal, arra is kitérve, hogy a magyar diákok száma az iskolarendszer minden szintjén gyorsan növekszik, de arányuk az általános iskola alsó tagozatában és a politechnikumban a legmagasabb.

Mindebből arra lehet következtetni, hogy

mivel egyre több fiatal kezdi meg az általános iskolát évről évre, folyamatosan növekedni fog a magyar diákok száma.

Az adatokból az is kiderül, hogy a határmenti lakosok, ingázók közül egyre többen íratják osztrák iskolába a gyerekeiket. Ha csak a kiköltözők választanák az osztrák iskolákat, sokkal egyenletesebben kellene minden korosztály által látogatott intézményben a magyaroknak megjelenni – hívja fel a figyelmet a G7.

A cikk alapján az osztrák iskolákban tanuló külföldi diákok száma gyorsan növekedett az elmúlt másfél évtizedben: a 2006/07-es tanévben arányuk még 9 százalék volt, ami 17-re nőtt a legutóbbiban. A mért 20 ország és országcsoport közül a magyar gyerekek száma nőtt a legjobban számuk nyolcszorosára emelkedett az elmúlt másfél évtizedben.

Egyetem helyett inkább főiskola

A híroldal mások mellett arra is kitér, hogy miközben a közoktatásban dinamikusan növekszik a magyarok száma, az egyetemeken csökkenést mutat. Ausztriában ugyan szinte ingyenesek az állami egyetemek, ezekre bekerülni nem könnyű, és magas szintű német és/vagy angoltudás szükséges, ami a magyar közoktatásban egyre kevésbé hangsúlyos tudás.

Talán ennek is szerepe lehet abban, hogy az elmúlt években csökkent a magas színvonalú egyetemeken a magyar hallgatók száma. Összességében azonban mégsem esett vissza az osztrák felsőoktatásban tanuló magyarok száma: egyre többen választottak az alacsonyabb színvonalú állami és magán főiskolákat. Ez utóbbiak természetesen fizetősek, és ebbe a kategóriába tartozik a Bécsbe települt CEU is, aminek szerepe lehetett a számok megugrásában – jegyzik meg.

Nyitókép: martin-dm/Getty Images