A tervezettnél jelentősebb ütemben bővülhetnek a megújuló források itthon - a nap hírei

Magyarország energiaellátása biztosított, a tervezettnél jelentősebb ütemben bővülhetnek a megújuló források, de az orosz gáz továbbra sem nélkülözhető - nyilatkozta az energiaügyi miniszter a Mandiner című hetilapnak. Lantos Csaba úgy véli: a gáz ára talán nem fog olyan mértékben kilengeni, mint tavaly, de nyárra a jelenleginél magasabb lehet. Belföldön továbbra is marad az eddigi kedvezmény, a fogyasztóknak csökkentett árat kell fizetniük az átlagfogyasztásig. A miniszer szerint az áramtermelésben különösen nagy jövője lehet a napelemes kapacitásoknak, 2030-ra a tervezett 6 gigawatt helyett a 10-12 gigawatt beépített kapacitást is elérhetik.

Az egészségügyi államtitkár szerint nem a Magyar Orvosi Kamara megszüntetése, hanem a jó beteg- és ügyeletellátás kialakítása a cél. Takács Péter a Magyar Nemzetnek elmondta: a kötelező kamarai tagság intézményét azért kellett megszüntetni, mert megítélése szerint a szervezet visszaélt a hatalmával. Az államtitkár politikai nyomásgyakorlással vádolta meg a testületet. Takács Péter felidézte azt is, hogy a kétlépcsős bérfejlesztés első üteme idén júliusban várható, jövő év márciusban pedig újabb ápolói béremelés következik.

Március végéig igényelhető a 40 ezer forintos bölcsődei támogatás – tájékoztatott a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Czomba Sándor elmondta, hogy a támogatást azok a munkába visszatérő szülők kaphatják, akik 20 hetesnél idősebb kisgyermeküket a munkavégzés idejére nem önkormányzati fenntartású, családi vagy munkahelyi bölcsődében, illetve napközbeni gyermekfelügyeletet biztosító szolgáltatóknál helyezik el. A támogatás az óvodai nevelés megkezdéséig nyújtható, akár több gyermekre is.

Magyarország számára a legfontosabb az emberéletek mentése, ezért azt képviseli, hogy legyen minél hamarabb tűzszünet és legyenek béketárgyalások – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor Ankarában, a Türk Államok Szervezetének csúcstalálkozóján arról beszélt, hogy a globális többség békét akar, míg Európa szerinte "háborús pszichózisban szenved" és napról napra sodródik bele a háborúba. Orbán Viktor köszönetet mondott Recep Tayyip Erdogan török elnöknek, aki - mint mondta - eddig sikeresen tudott közvetíteni a harcoló felek között, és arra kérte, hogy erőfeszítéseit folytassa a jövőben is.

Magyarország újabb 105 tonnányi egészségügyi eszközt szállított Törökországnak, hogy segítse a sérültek ellátását a februári földrengés után - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Ankarában. Szijjártó Péter a Türk Államok Szervezetének rendkívüli külügyminiszteri ülésén azt mondta: Magyarország támogatja a szervezet katasztrófavédelmi tevékenységének összehangolását, amelyben mindenképpen részt kíván venni. Szijjártó Péter hasznosnak nevezte a Türk Befektetési Alap létrejöttét, amely Magyarország számára is jó, mivel ezzel magasabb dimenzióba léphet a gazdasági-kereskedelmi együttműködés.

Új migrációs politikát sürgetett Strasbourgban a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hidvéghi Balázs szerint ennek középpontjában a határvédelemnek kell állnia. Hangsúlyozta: az adatok azt mutatják, hogy a 2015-ös válság idején tapasztaltaknál is több illegális belépési kísérlet történik az uniós külső határokon, ezért vissza kell állítani a határvédelmet és azt az üzenetet kell küldeni mindenki számára, köztük az embercsempészeknek, hogy nem lehet Európába illegálisan belépni. Akik pedig jogosulatlanul tartózkodnak az unió területén, azokat vissza kell küldeni a hazájukba.

Munkacsoportot hozott létre az Európai Unió és a NATO a tagországok ellenállóképessége fokozására és a kulcsfontosságú infrastruktúrák védelmére. Az Európai Bizottság közölte: a munkacsoport négy területre összpontosít majd: az energiára, a digitális infrastruktúrára, a közlekedésre és az űrkutatásra. A közleménye szerint az energia fegyverként való alkalmazása és az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázsakció ráirányították a figyelmet a kritikus infrastruktúrák ellenállóképességének gyengeségeire.

Számos háborús bűncselekményt követtek el orosz csapatok Ukrajnában – számolt be róla Genfben az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának vizsgálóbizottsága. A testület szándékos gyilkosságokat, civilek elleni túlkapásokat, önkényes fogva tartásokat, nemi erőszakot és gyermekek kényszeráttelepítését sorolta fel jelentésében. Felvetették továbbá, hogy emberiesség elleni bűncselekménynek lennének minősíthetők az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások is. A dokumentum ugyanakkor az ukrán katonák felelősségét is felrótta egyes esetekben.

Családbarát fejlesztésekkel folytatódik a Liget Budapest projekt – közölte Baán László miniszteri biztos. Idén felújítják a KRESZ parkot és környékét, a Dvořák sétány Néprajzi Múzeum és Magyar Zene Háza közötti szakaszát, valamint a ballon kilátót övező területet is. Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója elmondta, a KRESZ park felújítása és környékének zöldfelületi rehabilitációja során mintegy 25 ezer négyzetméter zöldfelület újul meg, csaknem 1500 cserjét és félezer évelőt is elültetve rehabilitálják a népszerű ballon kilátó környezetét.

Budapest is szerepel az amerikai Time magazin „A világ legnagyszerűbb helyei 2023 című, 50 turisztikai desztinációt kiemelő összeállításában. Az amerikai hetilap Budapestről szóló ajánlásában emlékeztet arra, hogy a magyar főváros idén ünnepli egyesítésének 150. évfordulóját egy csaknem száz eseményt kínáló rendezvénysorozattal. A Time magazin idei listájára a közép-európai régióból a szerkesztők Budapest mellett csak Bécset és az Európa Kulturális Fővárosa cím egyik idei kitüntetettjét, Temesvárt válogatták be a világ legjobb 50 turisztikai célpontja közé