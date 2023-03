Autósok, figyelem: itt a térkép az új rendőrségi traffipaxokról

Az új, kihelyezett, fix traffipaxdobozokat vet be itthon a rendőrség. Most az új eszközöket térképre is rakták, csak egy kicsit kell távolítani a térképet és máris látható, hol vannak az új traffipaxok – írja a vezess.hu.

A fémkalitkákba lehet belehelyezni a sebességmérő készülékeket, hogy tetten érjék a gyorshajtókat. A rendőrség bevallása szerint nem mindig van készülék a dobozokban, cserélgetik őket.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd