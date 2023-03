Kilőtt a főváros vidéke – itt a friss toplista

A Belügyminisztérium legfrissebb lakossági statisztikái alapján Magyarország állandó lakossága 2023. január 1-jén 9 804 022 fő volt, 0,4 százalékkal kevesebb, mint 2022-ben. A fővárosban 1 630 320-an, városokban 5 137 503-an, községekben és falvakban 3 035 593-an élnek.

A Pénzcentrum a tárca nyilvántartási adatai alapján abszolút (húszas) toplistát állított fel, hogy mely településeken nőtt a legnagyobb arányban a népesség az elmúlt egy, illetve öt év során. Fontos, hogy arányokat vettek figyelembe, tehát a százalékos növekedést, és nem azt, hogy hány fő költözött az adott helyre, hiszen egy 100 fős településre beköltöző plusz 50 fő jóval nagyobb változás, mintha egy 25 ezer fő lakta városba költözik 1000 fő.

2022-ről 2023-ra leginkább a törpefalvakban nőtt arányaiban a lakosságszám. A toplista első helyét holtversenyben Debréte és Baglad foglalja el. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kis faluban 13-ról 17-re nőtt az állandó lakosok száma, a zalai községben pedig 39-ről 51-re emelkedett egy év alatt. Ez több mint 30 százalékos növekedés. A harmadik helyet a csaknem ilyen kiugró növekedés mutató szintén Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Zsujta szerezte meg, ahol 186 főről 239-re emelkedett az állandó lakosság egy év alatt.

5 év távlatában kiugró növekedést mutat a Győr-Moson-Sopron vármegyei Rajka, ahol 2018 óta megduplázódott a lakosok száma. Ebben a listában is több a törpefalu, mint a második Iborfia, vagy a harmadik helyen álló Sénye, Zala képviseletében. Dominálnak a listában a Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Győr-Moson-Sopron vármegyei helységek.

Az éves listában egy nagyobb lélekszámú települést találni: a Pest vármegyei Vácrátótra. Ez a település nemcsak arányaiban, hanem számszerűen is az egyik legnagyobb növekedést mutatta az országban 2022-ről 2023-ra a 273 fős növekedéssel. Az ötéves időtartamot felölelő listában már több nagyobb lélekszámú település is helyt kapott, mint az 1. helyen álló Rajka, a 10. Nagytarcsa, a 15. Vámosszabadi, vagy a 18. Délegyháza. Ezeken a helyeken a lakosságszám számszerűen is kiugróan nőtt.

A Pénzcentrum azt is górcső alá vette, hogy számszerűen hol nőtt leginkább az állandó lakosságszám. Ebben a listában nem meglepő módon már a városok dominálnak, de több község is versenyben volt. Az első 20 települést felsoroló rangsorba mindössze három nem Pest vármegyei település került: Hajdúsámson, Rajka és Győrzámoly, melyek viszont Debrecen, Pozsony és Győr vonzáskörzetéhez tartoznak. Kiemelkedő lakosságszám emelkedést mutatott Érd, Erdőkertes és Nagytarcsa.

