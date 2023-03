A miniszterelnök szerint a gazdaság szerepel a kormány fókuszában - nap hírei

A gazdaság szerepel a kormány fókuszában és a növekedési célok teljesülése érdekében elengedhetetlen a piaci finanszírozás - hangsúlyozta a miniszterelnök a Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Orbán Viktor azt mondta: az állam csak addig avatkozik be a támogatásokkal, amíg a piaci finanszírozás nem áll helyre. A hiányzó félmilliós munkaerőt a belső tartalékok átcsoportosításával teremtené meg a miniszterelnök, a vendégmunkások csak ezután következhetnek, mert nem lehet a külföldieknek előnyük a magyarokkal szemben. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy az ipari fejlesztésekhez szükséges energiaigényeket a többi között gázerőművek építésével biztosítják majd. Megismételte: a gazdasági növekedéshez fejleszteni kell az iparpolitikát és a következő 1-2 évnek a legfontosabb célja az lesz, hogy ezeket az energiainfrastruktúrákat létre kell hozni.

A pénzügyminiszter az államadósság és a hiány további csökkentését ígérte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján. Varga Mihály szerint a növekedés mértéke a 4 százalékot is meghaladhatja 2024-ben. Jelezte, hogy a fogyasztói árindex jelentősen csökkenni fog a közeljövőben. Azt is hangsúlyozta: a munkát terhelő adókat alacsonyan kell tartani. Emellett a személyi jövedelemadóhoz hasonlóan az áfa esetében a vállalatokat is mentesítené 2024-től az adminisztrációs terhek alól a kormány.

Megemelte ezer milliárd forintra a Baross Gábor Újraiparosítási Programban biztosított vállalati hitelek forrását a kormány – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: ez beruházásokra és a forgóeszköz finanszírozásra ad lehetőséget, euró és forint alapon lehet forrást szerezni, a kamatszint a hitelcéltól függ. Az Eximbank tőkéjét a kormány 30 milliárd forinttal növelte.

A helyreállítási alap forrásainak lehívása érdekében a jövőben 8-ról, 1-1,5 kilométerre csökkentik a településhatároktól számított szélerőmű telepítési tilalmat – közölte a Miniszerelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón jelezte azt is, hogy az elővilág védelme érdekében az önkormányzatok dönthetnek majd az engedélyeztetésről. Elmondta azt is, hogy kiegészítő támogatást kapnak a kistelepülési gyógyszertárak, amelyek az energiaárak megemelkedése miatt kerültek nagyon nehéz helyzetbe. Beszélt arról is, hogy a kormány tárgyal települési önkormányzatokkal arról, hogy az új országbérletek helyi tömegközlekedésben is érvényesek legyenek.

Az uniós források felhasználásáért felelős miniszter arra számít, hogy nyárra sikerül minden vitatott kérdést rendezni Brüsszellel a magyar pénzek folyósításához. Navracsics Tibor az uniós költségvetési biztossal tartott újabb egyeztetés után azt mondta: most az igazságszolgáltatás függetlenségének kérdése van kiemelten napirendben, az ügyben már a közeljövőben megszülethet a kompromisszumos megállapodás, ezután térhetnek rá az Erasmus+ kérdés rendezésére. A miniszter úgy vélte: április-májusra elkészülhetnek az újabb brüsszeli értékelések a magyar teljesítésekről.

Összeállt az első Ukrajnának szánt Leopard-század – jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszter. A nemzetközi koalícióban lengyel, kanadai, norvég és spanyol hozzájárulással felajánlott összesen 40 harckocsi, rövid időn belül megérkezhet Ukrajnába. Lengyelország kész arra is, hogy Németországgal együttműködve újraindítsa a Leopard tankok alkatrészeinek 20 évvel ezelőtt leállított gyártását.

Egyre fontosabbnak nevezte Bahmut megtartását az ukrán szárazföldi erők parancsnoka. Olekszandr Szirszkij azt mondta: a város védelmének minden egyes napja lehetővé teszi, hogy az ukránok időt nyerjenek a tartalékosok felkészítésére, és felkészüljünk a jövőbeli támadó hadműveletekre. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tegnap arra figyelmeztetett, hogy Bahmut elfoglalása megnyitja az utat Oroszország előtt a donyecki régió más települései felé, ezért védik az ukrán erők továbbra is a várost.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország számára az Unió bővítésének felgyorsítása nemzetbiztonsági kérdés. Szijjártó Péter a Budapest Balkán Fórumon úgy vélte: az EU-nak jelenleg nagyobb szüksége van a Nyugat-Balkánra, mint a térség államainak a közösségre. Hangsúlyozta, hogy a bővítési folyamat felgyorsításának nincs semmilyen valódi jogi akadálya, pusztán a politikai akarat hiányáról van szó.

Az elmúlt héten több mint 295 ezren fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, közülük mintegy 65 embernél influenzaszerű megbetegedést diagnosztizáltak. A legtöbb beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád-Csanád és Somogy vármegyében volt, míg Pest, Vas és Nógrád vármegyében a legkevesebb.

Április 30-án pontifikál majd szentmisét a budapesti Kossuth téren Ferenc pápa. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az eseményt a katolikus egyházfő magyarországi látogatása csúcspontjának nevezte. A Pápa április 28-án, pénteken délelőtt érkezik majd Budapestre, államfői minőségében először a Sándor-palotában a köztársasági elnökkel, majd a miniszterelnökkel találkozik.