Kormányinfó - Most tesz rendkívüli bejelentéseket Gulyás Gergely

Gulyás Gergely: keresetet indítottak a kormánnyal szemben, a magyar kormány ellenkeresetet nyújtott be az Európai Unió Bíróságánál. A magyar érdekek kell súllyal kell, hogy érvényesüljenek. Kitartunk amellett a meggyőződésünk mellett, hogy az oktatás nemzeti hatáskörbe tartozik, a gyermeket nevelni pedig a szülő jogosultsága. Érdemes ezt a vitát megvívni.

Gulyás Gergely: a kormány fenntartja a 350 ezer családot érintő kamatstopot, de az árstopokat is.

2023.03.09. 12:19

A baloldal...

Gulyás Gergely: ...továbbra is támogatja a szankciókat, és belesodorná a magyarokat a háborúba, de a kormány ellenáll ennek. A baloldal nem tanult abból, amit az emberek akarnak. Az inflációban évtizedes rekordok dőltek meg a tengerentúlon és mindenütt a világon. Magyarország közel van a háborúhoz, a magyar energiakitettsége pedig lényegesen nagyobb, ezért nagyobb nálunk a probléma. Választ kell találni arra, hogy mi az infláció oka, döntő hányada külső ok: háború, szankciók, megemelkedett energiaárak. Még a kormánnyal nem szimpatizáló orgánumok is elismerik ezt. Két feladat van: csökkenteni kell az inflációt különböző intézkedésekkel, illetve a családokat, a nyugdíjasokat és a kis-közepes vállalkozásokat meg kell védeni. (Ezt követően a korábban már ismertetett védelmi és szociális intézkedéseket sorolta fel a kancelláriaminiszter.)