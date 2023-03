Brit hírszerzés: „gyilkos övezetté” változott Bahmut

A tárca úgy fogalmaz, hogy Bahmut gyakorlatilag „halálos övezetté” vált, mindez pedig valószínűleg nagy kihívást jelent az orosz Wagner zsoldos erők számára, amelyek megpróbálják folytatni a nyugat felé irányuló támadásukat – számolt be a Portfolio.

A titkosszolgálati jelentés szerint az elmúlt négy napban a Wagner csoport erői ellenőrzésük alá vonták a város keleti részének nagy részét, míg az ukrán erők a nyugati részét tartották, és lerombolták a Bahmutka folyó feletti kulcsfontosságú hidakat, „amely most a frontvonalat jelöli”.

A tárca szerint azzal, hogy az ukrán egységek nyugatról megerősített épületekből tudnak tüzelni, a terület gyilkos zónává, halálos övezetté vált, ami valószínűleg nagy kihívást jelent a Wagner-erők számára is a nyugat felé való előrenyomulásban.

A jelentés ugyanakkor arra is rámutat, hogy az ukrán erők és a nyugatra vezető utánpótlási vonalaik továbbra is sebezhetőek maradnak a védők északról és délről történő folyamatos orosz áttörési kísérletekkel szemben.

