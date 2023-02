Ellenzéki reakciók Orbán Viktor beszédére: "melyik négy megyét adná oda Oroszországnak?"

Orbán Viktor parlamenti idénynyitón elmondott, napirend előtti felszólalására a Jobbik szónoka, Lukács László György reagált elsőként, elsőként azt hiányolta, hogy a miniszterelnök nem beszélt a kisposták bezárásáról. Ezt követően egyértelmű kiállást várt el a kormányfőtől Oroszország ellen, Ukrajna mellett.

"Mindig elmulasztják megmondani, mit gondolnak béke alatt" - mondta az ellenzéki politikus, kérdezve, "melyik négy megyét adná most oda Oroszországnak?"

Kritizálta tehát Orbán Viktor kormányát az Oroszországgal való jó viszonyért.

Emlékeztetett,

"már a háború előtt elszabadultak az árak",

"az infláció átmasírozott rajtunk", miközben a kormány csak "nemzeti konzultált", és miközben a szankciókat bírálja, mind a 10 csomagot megszavazta.

"A rezsivédelemből konkrétan kihagyták a legkisebb vállalkozásokat" - folytatta Lukács László György, aki az ársapkákat "kommunista stílusúaknak" nevezte, csakhogy az ársapkák más árakba beépítve "pont inflációgerjesztő hatásúak".

Végül kijelentette, Európa "a biztonságunk", amit Orbán Viktornak figyelembe kell vennie.

Tóth Bertalan MSZP-frakcióvezető azt mondta, "folytatódik az Orbán-kormány iránytű nélküli sodródása".

Figyelmeztetett, már csak egy országban alacsonyabb a minimálbér, mint Magyarországon, közben pedig válságban van a jogállamiság és a demokrácia, emiatt az uniós pénzek sem jönnek.

"Mára mindenki tudja, hogy a kormány hazudott a rezsicsökkentésről, mert azt a korábbi formájában megszüntették" - jelezte, hozzátéve: az infláción keresztül beszedték a családoktól bőven, amit támogatásban visszaadtak nekik.

Az 50 százalékos élelmiszerbolti inflációt háromszorosának tartja az EU átlagáénak, az inflációt ebből kifolyólag "orbáni inflációnak" nevezte, valamint a szegények adójának.

Később az élelmiszerár-sapkák kiterjesztését sürgette: az alapvető élelmiszerek áfája legyen 0 százalék, állami hatóság érje el az árak csökkentését, a kistermelők pedig kapjanak kompenzációt.

Bejelentette, elindítják az Élelmiszerárstop.hu portál, mert erre van szükség.

Gelencsér Ferenc (Momentum) Orbán Viktort fejbólintásra kérte, hogy nincs elképzelésük arról, mit kéne csinálni ebben a válsághelyzetben. Ő is hiányérzetét fejezte ki, hogy Orbán Viktor nem beszélt a Völner-Schadl-ügyről, általánosságban is kérte, hogy foglalkozzon érdemi kérdésekkel.

Arra is kérte Orbán Viktort, hogy Soros Györggyel fennálló vitáját beszélje vele meg négyszemközt, ne terhelje vele a magyar nyilvánosságot, de oroszügyben öntsön tiszta vizet a pohárba.

Figyelmeztetett, Magyarország "inflációs mértéke" a legmagasabb, ezért pedig "mindenki felelős, kivéve ön, aki 13 éve vezeti ezt az országot".

Végül azt kérdezte, milyen intézkedésekre készülnek az infláció letörésére.

Beszédét egyperces néma felállással zárta az ukrajnai halottak emlékére, ezt a kormányoldalról bekiabálásokkal zavarták meg.

Tordai Bence (Párbeszéd) először az este 6-kor kezdődő parlamenti vitanapra hívta meg Orbán Viktort az akkumulátorgyárak ügyében.

Ezután arra tett kísérletet, hogy elmondja, mi maradt ki Orbán Viktor beszédéből, illetve arról is szólt, hogy a forint sokkal tempósabban gyengül, mint ahogy a fizetések erősödnek. Ő is rámutatott arra, hogy már Románia minimálbére is "lelépte" a magyart, már csak "Bulgáriával vagyunk versenyben".

Felhívta Orbán Viktor figyelmét arra, hogy a zöld fordulatnak nem része a gázenergia, de az energiaigény növelése sem, utóbbit energiahatékonysági beruházásokkal lehetne letörni.

Szerinte három nyomás nehezedik a Fideszre: az orosz, az uniós és a saját választóik nyomása.

"Jó lenne leszállni a putyini lóról" - mondta.

Kanász-Nagy Máté (LMP) szerint az akkumulátorgyár vagy az akkumulátor szó nem is jött ki Orbán Viktor száján a beszéd alatt.

Megfogalmazása szerint Orbán Viktor

"akkumulátorgyarmattá"

akarja tenni Magyarországot.

Szerinte ellentmondás feszül aközött, hogy meg kell védeni a természeti értékeket, illetve azok kiárusítása között a gyárak számára.

"Egy kínai akkumulátorgyár minden, csak nem takarékos" - ecsetelte.

Azt kérdezte tehát: kinek éri meg a németeken és a kínaiakon túl akkumulátorgyárakat telepíteni Magyarországra?

És azt is: miért maradtak ki a bérletekből a helyi közlekedési bérletek.

Dúró Dóra (Mi Hazánk) szintén Orbán Viktor önellentmondásaira igyekezett rámutatni.

A politikust Orbán Viktor egy rossz focistára emlékezteti, aki mindig kifogásokat keres a vereségre.

A családtámogatási rendszerrel kapcsolatban rámutatott, hiába van 30 év alatti anyai adómentesség, ha közben 3 intézkedést kivezettek.

"És még csak nem is ez a legnagyobb gond: a termékenységi arányszám csökkent" - mondta Dúró Dóra, aki azt is tudakolta, lemondott-e Orbán Viktor a 2,1-es születési rátáról amentén, hogy 1,59-ről 1,52-re csökkent az.

Rámutatott még, a most pedofilbotrányba került férfi ügyét már 5 éve jelezte a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom.

Gyurcsány Ferenc következett a DK padsoraiból.

"Maguk valójában azt akarják, hogy Ukrajna adja meg magát. Rongy gondolat, rongy magatartás. Szemforgató alakok maguk" - mondta.

Emlékeztetett arra, Orbán Viktor 1989-ben azt mondta, hogy az oroszok menjenek haza, mostanra viszont megváltozott a véleménye, "a gyilkos orosz elnök pártjára állt".

"Tesz érte" Dobrev Klára árnyékkormányának támogatójaként, hogy "bukjon" a kormány - ezt a kormányoldalon hangos nevetéssel "díjazták". "Aki hazafi, az velünk van" - fejezte be gondolatait.

A kormányoldali frakciók részéről Simicskó István (KDNP) és Kocsis Máté (Fidesz) kért szót.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila