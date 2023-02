Gulyás Gergely: a kormányon nagy a nyomás, de nem változtat a háborús álláspontján

2023.02.25. 13:17

Gazdasági helyzet

A foglalkoztatási adatok szerint 4,699 millióan dolgoznak, ez 46 ezerrel több, mint egy évvel ezelőtt. Ez a magyar gazdaság erejét mutatja. A szankciók hatása drámai az energiaárakban, ez jelenik meg az élelmiszerek és az energia árában. A családokat és a nyugdíjasokat továbbra is védjük a rezsicsökkentéssel. A vállalkozásokat gyármentő programmal és beruházásösztönző programokkal védjük. A külföldi befektetések száma is növekszik, ezt a jövőben is támogatni fogjuk. A költségvetési egyensúlyt fenn kell tartani, a választás évében hiányt csökkentettünk 2022-ben is. idén is tovább fog csökkeni, 3,9 százalékos hiánycélt be kell tartani. Ehhez szükség van extrabevételekre, ezért ahol extraprofit keletkezik, ott magasabb mértékben kell hozzájárulni a költségvetés bevételeihez. Marad az idén is az extraprofitadó, de a cégekkel tárgyal a befizetés ütemezéséről a kormány.