Velkey György: újra teljesítményfinanszírozás van a kórházakban, de korrekció is kell

"Február 1-jétől újra teljesítményalapú finanszírozás van a kórházakban, ezt az elmúlt napokban tudták meg a kórházak, de hosszú, féléves előkészítés volt, és nagyon régen vártuk" – mondta el az InfoRádióban Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

Ezzel a lépéssel újra meghatározták a finanszírozás kereteit. A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója szerint ez azért fontos, mert bemutatja, milyen fekvőbeteg-, járóbeteg- és krónikus ellátási keretszámokon belül dolgoznak a kórházak. Most elindulhat egy korrekciós folyamat, és azokban a kórházakban, ahol változott a betegforgalom, ott ez valószínűleg gondot okoz majd, de a döntéshozók nyitottak szerinte arra, hogy ezek a korrekciók megtörténjenek.

A Magyar Kórházszövetség konferenciáján téma volt a várólista is. Idén ötmilliárd forint áll rendelkezésre a várólisták csökkentésére. Velkey György azt mondta, a várólista növekedésének több oka van, és nemcsak szándék vagy finanszírozás kérdése, hogy el tudják végezni a programban szereplő beavatkozásokat. Úgy fogalmazott:

a várólista csökkentése nagyon jelentős mértékben a személyzet, az emberi erőforrás kérdése.

Elsősorban műtősnők, aneszteziológusok, aneszteziológus-asszisztensek, de nem ritkán operáló orvosok is hiányoznak a rendszerből – inkább a vidéki településeken és a kisebb városokban. Ennek a gyors pótlása nem lehetséges, de a szándék egyértelmű, és bíznak abban, hogy a kórházak nagyobb számban részt tudnak venni a programban.

A bérrendezés viszont egyelőre várat magára. A szövetség elnöke reméli, ebben is lesz előrelépés, mert májusra és júniusra megvan az ígéret az ápolói béremelésre. Szerinte ez azért fontos, mert "életbevágó, hogy az ápolók megmaradjanak a rendszerünkben", de hasonlóan a szakasszisztensek, a műtősnők és aneszteziológus asszisztensek is.

Hangsúlyozta:

a júniusi és a jövő márciusi bérrendezési tervek szépek, de kicsit elkésettek.

Hajdú-Bihar megyében most már élesben is elindult az új ügyeleti rendszer. Velkey György azt mondta, a kórházszövetség elnökségében hosszan beszélgettek az új programról Csató Gábor főigazgatóval, aki a pilot program minden elemét ismeri. "Jó úton járunk, amikor az ügyeleti rendszer átalakításáról gondolkodunk" – jegyezte meg. A mostani "feszült helyzetben" kénytelenek a kórházaikból megpróbálni pótolni azokat, akik az alapellátásban nem ügyelnek. Ezt átmenetileg megpróbálják megtenni amellett, hogy a kórházi munkatársaknak a kórházi ügyeleteket is el kell látniuk.

"Világosan látni kell, hogy az orvosi hivatás olyan, amiben bizonyos ügyeletre mindenkinek számítania kell. Idáig sokkal nagyobb ügyeleti terhelés volt az alapellátásban, most a szakdolgozók veszik át a éjszakai ellátás jelentős részét" – mondta.

Szerinte érdemes megkeresni a megoldásokat, mert egy jól finanszírozott ügyeleti rendszerben mindenki megtalálja a helyét. "Meggyőződésem szerint akkor egy hosszú távon kiegyensúlyozott rendszer építhető ki" – mondta Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

