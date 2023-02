"Orbán hazudik", "csődbeszéd", "Orbán a veszély" - így reagált az ellenzék az évértékelőre

A Várkert bazárban tartotta meg szombaton évértékelő beszédét Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke.

Beszédére az ellenzéki pártok részéről is reagáltak.

DK: "Orbán Viktor évet értékelt. Szerinte veszély van. A helyzet az, hogy ő maga a veszély. Dobrev Klára pedig a remény! (...) Magyarországnak az EU-ban és a NATO-ban van a helye! A kormánypropaganda elkezdte a NATO ellen hangolni a magyarokat, az orbáni oroszbarát bábkormány Ukrajnát idéző hadszíntérré tenné hazánkat!"

Jobbik: "Orbán jelenti a veszélyt Magyarországra! (...) ma az jelenti a legnagyobb veszélyt, hogy Putyin utolsó európai szövetségese kivezeti Magyarországot az Európai Unióból. A Fidesz pártlapja éppen a héten közölt cikkeket arról, hogy az Európai Unió a gonosz birodalma, a NATO pedig fenyegetés hazánkra. A miniszterelnök egy háttérbeszélgetésen elárulta, hogy szívesebben látná Magyarországot az unión kívül. Orbán a békéről papol, de a magyarok biztonságát jelentő európai szövetségeseivel háborúzik. Miközben orosz rakéták csapódnak be Magyarország keleti határától nem messze, a magyar miniszterelnök elárulja azt a nyugati szövetségi rendszert, amelyben szuverén országként fejlődhetünk.

Márpedig a békéhez és biztonsághoz nem az vezet, ha a kormány örökös háborút vív a szövetségeseivel, a tanárainkkal, a vállalkozóinkkal, miközben a szovjet időkből jól ismert béketáborba vágyódik, ahol a Kreml fújja a passzátszelet. Nem a biztonságért dolgozik az, aki hagyja, hogy Európa legnagyobb élelmiszerár-emelkedése eméssze fel Európa egyik legalacsonyabb bérét és nyugdíját. Nem a biztonságért dolgozik, aki háborút indít a pedagógusok ellen, aki béremelési ígérettel csapja be a magyar betegágyak mellett dolgozó ápolókat. A Jobbik egy olyan normális országot szeretne, amely egyetértésben és békében él nyugati szövetségeivel és szomszédaival a nyugodt gyarapodás érdekében.

A konzervatív Jobbik adócsökkentéssel védené meg az elszabadult árak miatt nehéz helyzetbe jutott családokat, és célzott segítséget nyújtana a legkisebb vállalkozásoknak, mert szerintünk ők a magyar gazdaság valódi erőtartalékai. A Jobbik egy olyan szélsőségektől mentes, normális országot szeretne, amely egy erős Európa tagjaként valódi biztonságot nyújt polgárainak.

Momentum:

LMP: a zöldpárt elnöki videóban sorolja fel, szerinte mi maradt ki a beszédből.

Párbeszéd: a párt "Orbán csődbeszéde" címmel adott ki közleményt az évértékelő után.

Mi Hazánk: "Itt az ideje, hogy a kormány megváltoztassa a gazdaságpolitikáját, a multik szolgalelkű kiszolgálása helyett végre a magyar emberek érdekeit képviselje! A multinacionális cégek mindig a legolcsóbb, akár más kontinensről behozott dolgozókat keresik, “már eleve nem gondolkoznak a magyar munkaerőben”, amely közben nyugatra vándorol. Többek közt ez okozza azt, hogy évről évre fogy Magyarország népessége, hiszen a 2022. évi népszámlálás előzetes eredményei szerint már csak 9 millió 604 ezer fő a lakosságszám. Ez Magyarország végét jelentheti. A Mi Hazánk fontosnak tartja a fenntarthatóságot, a természeti erőforrásaink megbecsülését, ezért is tartjuk elfogadhatatlannak, hogy a Fidesz Európa akkumulátorgyár központjává tenné hazánkat. A korábbi példák pedig óva inthetnék a kormányt: mind Gödön, mind Komáromban és Tatán szabálytalanságok és környezetkárosítások sorának tanúi lehettünk, erdőirtás, vízszennyezés, a megengedettnél lényegesen nagyobb mennyiségű veszélyes anyag, mérgező anyagok a kutak vizében, vizes élőhelyek károsítása és még sorolhatnám, miket kellett elszenvedjen a lakosság csak az elmúlt két-három évben. Orbán Viktor ezúttal sem szólt egy szót sem az egyik legfontosabb kérdésről, az élelmiszeriparra épülő nemzetgazdaság megteremtéséről, amely feltétele lenne a brutális infláció megállításának is. A stratégiai területeken nem tud előrelépést felmutatni a kormány, sőt: a népesség továbbra is csökken, a magyarok elszegényednek, egyre többeknek okoz nehézséget az alapvető élelmiszerek megvásárlása. A Mi Hazánk szerint van kiút a válságból: önrendelkezés, létbiztonság, nemzetvédelem."

MSZP: "Orbán hazudik..." kezdetű társelnöki közleményük alább olvasható.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt