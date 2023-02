Mitől lesz egy vállalkozás online jelenléte sikeres? – egy onlinemarketing-ügynökség javaslatai (x)

Mivel a fogyasztói szokások is megváltoztak, a cégeknek meg kellett tanulniuk, hogy ügyfeleiket és potenciális vevőiket ott kell elérni, ahol a legtöbbet tartózkodnak: online.

Azonban ha szeretnénk, hogy a marketingüzenetünk célba érjen, nagyon nem mindegy, hogyan vágunk bele a digitális stratégiánk kialakításába: a kellő szakértelem hiánya, vagy egy rosszul megválasztott onlinemarketing-ügynökség nemcsak a brandünk hírnevének árthat, hanem rengeteg költségünkbe is kerülhet.

Cikkünkben hasznos tippeket és tanácsokat adunk, hogy milyen digitális marketingmegoldások segíthetnek abban, hogy vállalkozásunk számára erős online jelenlétet hozzunk létre, több potenciális ügyfelet érjünk el, tovább erősítsük a meglévő ügyfélkörrel a kapcsolatainkat, és növeljük a márkaismertséget. Na de mégis hogyan kezdjünk hozzá?

Ahol mindenki jelen van: az online tér

A New York-i We Are Social ügynökség és a Hootsuite közösségimédia-kezelő cég jelentése szerint a 16 és 64 év közötti internetezők átlagosan napi hat órát és 58 percet töltenek a digitális térben.

Ez elképesztő szám, de így már érthető, hogy miért van a vállalkozásunknak is erős online jelenlétre szüksége ahhoz, hogy rátaláljanak a potenciális vásárlók.

Onlinemarketing-ügynökségünk olyan fontos szakmai szempontokra hívja fel a figyelmet, melyek akár egyedül vágunk bele, akár egy marketingcsapattal karöltve, létfontosságúak a vállalkozás sikeres online jelenlétének felépítése érdekében. Lássuk, melyek is ezek!

Mitől lesz professzionális egy weboldal?

Egy professzionális weboldal ma már minden vállalkozás számára nélkülözhetetlen. Egy jó weboldal egyértelműen bemutatja a fogyasztó számára, hogy mit kínál és miről szól a vállalkozás. A felhasználóknak könnyű és logikus navigációt biztosít, így gyors és egyszerű számukra a cégünkkel történő kapcsolatfelvétel is.

A userek lemorzsolódását egy vonzó webdesign kialakításával csökkenthetjük. A célközönség figyelmét felkeltő weboldal, amelyen szívesen tartózkodnak, elengedhetetlen a sikerhez.

Onlinemarketing-ügynökségünk szerint ehhez az alábbiakra érdemes odafigyelni:

Válasszunk egy jó template-et a weboldalunk alapjának!

Legyünk tudatosak a színhasználatban! (Ügyeljünk a színek kontrasztjára és figyeljünk arra, hogy visszaköszönjenek oldalunkon márkánk színei!)

Válasszunk könnyen olvasható betűtípust!

Tegyük weboldalunkat áttekinthetővé és mobilbaráttá!

Az elérhetőségeink legyenek könnyen megtalálhatóak!

Helyezzünk el a közösségimédia-profiljainkra irányuló linkeket!

Tüntessük fel a kapcsolattartási információkat!

Helyezzünk el CTA (call-to-action) gombokat!

Használjunk chatablakot az online ügyfélszolgálathoz!

Legyenek belső linkek az oldalunkon!

Pro tipp: Az oldalunk hatékonysága érdekében érdemes profi UX (User Experience) vagyis felhasználóiélmény-tervező csapattal dolgoznunk, akik arra specializálódtak, hogy a weboldal megtervezésekor a lehető legmagasabb szinten elégítsék ki a felhasználók elvárásait, ezzel segítve a céltermék/szolgáltatás értékesítését.

Mi alapján határozzunk meg marketingcélokat a közösségi médiában?

A fogyasztókra jellemző, hogy szeretett márkáikat követik a közösségi médiában, és gyakran kapcsolatba lépnek velük a különböző social platformokon.

A közösségi média marketingcélokat úgy határozzuk meg, hogy azok a legjobban tükrözzék a vállalat célkitűzéseit: elérhető és mérhető célokat tűzzünk ki, mivel ezek teszik lehetővé a befektetés megtérülésének (ROI) nyomon követhetőségét.

Ilyen elérhető és mérhető adat például az aktivitás – vagyis a felhasználók tevékenysége az oldalunkon –, amely megmutatja, hogy a közönségünk milyen mértékben lép interakcióba az oldalunkkal és annak tartalmaival. Ebbe beletartozik a kedvelések, a kommentek, a megosztások és a kattintások száma, melyekből további következtetéseket vonhatunk le. Érdemes azonban szem előtt tartanunk, hogy bár a kedvelések száma még nem jelent konkrét bevételt cégünknek, márkaismertség szempontjából releváns adat lehet számunkra.

Amennyiben a céljaink között szerepel az is, hogy a márkánkat vagy szolgáltatásunkat egyre több emberrel megismertessük, érdemes a megjelenések és elérések adatait is kielemeznünk.

A közzétett tartalmaink esetében a megjelenés azt mutatja meg, hogy egy adott poszt hányszor bukkan fel az emberek hírfolyamában. Az elérés ezzel szemben azt jelenti, hogy hányan nézték meg, kattintottak rá ténylegesen a bejegyzésre.

Pro tipp: A legtöbb közösségimédia-oldalnak elérhető már elemző felülete is, mint például a Facebook Elemzések, ahol megtalálhatjuk a fentebb említett adatokat, és profitnövelő következtetéseket vonhatunk le belőlük.

Kerüljünk a Google találati lista elejére tartalmunkkal!

Az oldal keresőoptimalizálása (SEO) kulcsfontosságú annak érdekében, hogy a fogyasztók rátalálhassanak weboldalunkra, amikor online keresnek.

A vállalkozásunk számára megfelelő kulcsszavakkal és kulcsszókifejezésekkel ellátott releváns és hiteles tartalom segíthet abban, hogy forgalmat irányítson weboldalunkra, illetve abban is, hogy a Google keresőmotorja a találati listában előre rangsorolja webhelyünket.

Ehhez egy profi onlinemarketing-ügynökség először kulcsszókutatást végez, amelyből kiderül, hogy milyen kulcsszavakat érdemes beépítenünk az oldalunkba ahhoz, hogy előrébb kerüljön a keresési találatokban.

A Google a weboldalunk tartalma alapján tudja eldönteni, hova sorolja weblapunkat. Ennek fontos kritériuma, hogy a keresőmarketing szempontrendszere szerint beállítsuk az oldalon a metaadatokat (tag, title, description).

A weboldalunkra mutató külső linkek száma és minősége ugyancsak fontos szempont, ha a Google-helyezéseket nézzük. Ehhez érdemes olyan oldalakat keresnünk, ami számunkra témába vágó. Az ilyen oldalakról ránk mutató linkek segítségével usereket navigálhatunk az oldalunkra.

Ahhoz, hogy a Google rangsorolásában előrébb kerüljünk, állandó tartalmi bővítésre lesz szükségünk, amire nagyon jó lehetőség egy blog létrehozása az oldalunkon belül.

Pro tipp: Bár a SEO-stratégia kialakításában érdemes szakértő onlinemarketing-ügynökség segítségét kérni, a tartalommarketing alapjait mi magunk is elsajátíthatjuk a 7 Academy ingyenesen hozzáférhető anyagán keresztül.

Ezekkel az online hirdetésekkel lehet sikeres vállalkozásunk

Az online hirdetések lehetővé teszik, hogy online marketingüzenetünket egy nagyobb közönséghez is eljuttassuk, miközben forgalmat irányítunk a weboldalunkra. Ezeket úgy érdemes megtervezni, hogy bevonzzák a potenciális ügyfeleket, és cselekvésre – pontosabban vásárlási döntés meghozatalára – ösztönözzük őket.

Számos online hirdetési típusa létezik: ilyenek például a Google Ads-hirdetés, a Facebook- és Instagram-hirdetések, a bannerek és display-hirdetések, a dinamikus remarketing hirdetés vagy a YouTube-videóhirdetés.

Amennyiben professzionálisan felépített kampányunk és minőségi céloldalunk van, Google Ads-hirdetésekkel jelentős forgalmat terelhetünk a weboldalunkra. A hirdetéstípus előnye, hogy kifejezetten azoknak jelenik meg, akik a mi szolgáltatásunkra vagy termékünkre keresnek a Google-ben.

A Facebook- és Instagram-hirdetések előnye, hogy remek célzási lehetőségek adottak az új potenciális ügyfelek vagy a már meglévő ügyfeleinkhez hasonló célközönség megtalálására. Továbbá érdeklődésük felkeltésére.

A banner- és display-hirdetések nagyon jó eszközként szolgálnak a termékünk vagy szolgáltatásunk ismertségének növelésében. A Google célzott beállítási lehetőségeinek köszönhetően hirdetésünket megjeleníthetjük weblapunk korábbi látogatóinak (remarketing), vagy azoknak a felhasználóknak, akik a konkurencia oldalai iránt érdeklődnek.

A dinamikus remarketing hirdetések különösen webshopok számára lehetnek ideálisak. A hirdetés során ugyanis megfigyeljük a userek érdeklődését: a böngészési előzményeik alapján olyan termékek és szolgáltatások hirdetéseit kínáljuk nekik, amelyek valóban érdekelhetik őket.

A YouTube-videóhirdetések esetén a Google tökélyre fejlesztett algoritmusa által a megtekintett videóhoz és a felhasználó érdeklődési köréhez legjobban illeszkedő reklámok jelennek meg, így ez a hirdetési forma márkaépítés céljából lehet érdekes cégünknek.

Pro tipp: Stratégiailag érdemes azokat a hirdetési formákat választanunk, amelyek a kitűzött céljaink elérésében a leghatékonyabbak – különösen, ha egy induló vállalkozásról beszélünk.

Színre lép az e-mail-marketingautomatizáció

Érdemes CTA-gombokat is elhelyeznünk a weboldalunkon, amelyek arra ösztönzik a látogatókat, hogy feliratkozzanak a hírlevelünkre. A feliratkozásokat követően már lehetőségünk adódik tájékoztatni őket minden újdonságról vagy trendről, ami a márkánkkal, illetve az iparágunkkal kapcsolatos.

Sablonos hírlevelek kiküldésével azonban nem leszünk előrébb, hiszen a naponta beérkező e-mailrengetegben a felhasználók nem fognak rákattintani az üzenetünkre.

Ezzel szemben az e-mail-marketingautomatizáció segítségével személyre szabott és precízen célzott tartalmakat küldhetünk a célközönségünknek. Előnye, hogy dinamikusan követi le a látogatók viselkedését mind a weboldalon, mind e-mailben, ami alapján az egyéni preferenciákra szabott kommunikációs lehetőséget kínál.

Pro tipp: Az online B2B marketingben a többlépcsős értékesítési ciklus miatt nélkülözhetetlen az e-mail-marketingautomatizáció. Onlinemarketing-ügynökségünk megalakulásától kezdve élen jár az automatizációs rendszerek implementálásában és működtetésében, melyről itt nyújtunk további információkat.

A márkaismertség titka a folyamatos aktivitás

Az erős online jelenlét kiépítésének alapvető követelménye a folyamatos aktivitás. Minél több tartalmat hozunk létre, annál több lehetősége van a fogyasztónak, hogy felfedezze vállalkozásunkat.

Aktívnak lenni azt jelenti, hogy a weboldalra és a közösségi platformokra is folyamatosan töltünk fel újabb és újabb szöveges, képi és videós tartalmakat. Ez azért fontos, mert azzal, hogy márkánk folyamatosan szem előtt van, erősíthetjük a márkatudatot célközönségünkben, egyúttal fontos információkat oszthatunk meg velük a termékünkről vagy a szolgáltatásunkról.

Gondoljunk a potenciális vásárlóink által látogatott oldalakra is. Vajon nyitottak-e ezek az oldalak vendégposztokra vagy éppen blogcikkekre? Azzal, hogy a termékünkhöz vagy a szolgáltatásunkhoz illő más oldalakra írunk vendégként, szintén márkánk ismertségét növelhetjük. Ez történik most onlinemarketing-ügynökségünk esetében is: bár nem az oldalunkon jelenik meg a cikk, az olvasó mégis könnyedén ránk találhat a segítségével.

Pro tipp: Növeljük márkánk láthatóságát, és adjunk tartalmainkhoz "megosztás" gombot. Ez megkönnyíti az olvasók számára, hogy megosszák a tartalmat, és növeljék márkánk ismertségét az ismerőseik körében.

Láthatjuk, hogy cégünk digitális jelenlének hatékony menedzselése a márkaismertség növekedését eredményezi. Ennek kiépítése erőfeszítést és kitartást igényel, ami idővel megtérül.

A fentebb említett szakmai javaslatok segítségével bárki könnyen megtervezheti cége online jelenlétének felépítését. Azonban, ha úgy érezzük, hogy vállalkozásunk hírnevét és digitális megjelenésének sikerét inkább szakértői csapatra bíznánk, onlinemarketing-ügynökségünk több mint szz projekttel a háta mögött megbízható partner lehet ebben.

