Tél és tavasz is a láthatáron, egyik se tart sokáig

Vasárnap naposabb és felhősebb tájak is lesznek, de számottevő csapadék sehol sem várható, legfeljebb csak átmenetileg szállingózhat helyenként a hó - írja az időkép. Többfelé élénk, néhol akár erős lökések is kísérhetik az északi-északnyugati szelet. Reggelre néhol pára, köd képződhet.

Hajnalban -8 és 0, kora délután 0 és 5 fok között alakulhat a hőmérséklet.

Hétfőn reggel sokfelé kisüthet a nap, majd délelőtt északnyugat felől egyre többfelé beborul az ég, és délután egyre több helyen előfordulhat eső, havas eső, kisebb havazás. Élénk, erős lesz a nyugati-délnyugati szél.

Fagyos lesz a hajnal, -8 és -2 fok között alakulhat a minimum-hőmérséklet. Napközben 1-7 fokot mérhetünk.

Kedden a változóan napos-felhős időben elszórtan egy-egy futó zápor, a magasabb tájakon hózápor kialakulhat. Sokfelé erős, helyenként viharos lesz az észanyugatira forduló szél. Enyhébb lesz a hajnal, kora délután pedig 4-9 fokra van kilátás.

Szerdán is változóan felhős-napos időben lesz részünk, elszórtan ezen a napon is kialakulhat átmenetileg kisebb eső, zápor, illetve havas eső is. Többfelé szeles lesz az idő. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 11 fok között alakulhat. Csütörtökön helyenként számítani kell átmenetileg vegyes halmazállapotú csapadékra, de nem mindenhol fog esni. A szeles időben 4-9 fok valószínű.

Nyitókép: mem