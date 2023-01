Súlyosan összeégett az a fiú, akit a vonat tetején ért áramütés

Az egyelőre még nem tisztázott, hogy a két fiú miért mászott fel az állomáson várakozó tartálykocsira - írja az rtl.hu.

Pedig a nagyfeszültségre az oszlop és a vasúti kocsi festése is figyelmeztet. Magyarországon a vasúti felsővezetékek 25 ezer volt feszültség alatt állnak, amit megközelíteni is elég ahhoz, hogy életveszélyes vagy súlyos áramütés érje az embert. Az, hogy milyen távolságon belül húz ívet a 25 ezer voltos felsővezeték, függ az aktuális időjárási körülményektől, például a hőmérséklettől és a páratartalomtól is.

A szerencsétlenül járt fiú testének több mint 80 százaléka másod- és harmadfokban megégett,

valamint felmerült a légúti égés gyanúja is. Helyszíni ellátásuk után mindkét fiút kórházba szállították. Társát sértetlenül hozták le a vagon tetejéről a tűzoltók.

A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben.

Az esetről korábban az Infostart is beszámolt.

A portál emlékezet rá, hogy a sárospataki pályaudvaron tavaly tavasszal hasonló baleset történt. Egy tizenhat éves gimnazista mászott fel az egyik tehervagon tetejére, hogy ott szelfit készítsen. Belehalt a sérüléseibe. Barátja próbált segíteni rajta, de őt is megrázta az áram. Soma rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, élete teljesen megváltozott, rehabilitációja azóta is tart.

A MÁV arra kéri a szülőket és a pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy

a vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos.

A villamos felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, kétméteres távolságon belül akár halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése ugyancsak életveszélyes.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán