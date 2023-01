Békássy Szabolcs: nagy kérdés, hogy lehet-e a háziorvosnak magánrendelése

Az egészségügy átalakításáról szóló, decemberben elfogadott törvény a háziorvosok tevékenységét is újraszabályozza, de Békássy Szabolcs jelezte, ez egy kerettörvény, és a részletszabályokon fog múlni nagyon sok minden. Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos közölte, a szakmai egyeztetések továbbra is folyamatosak a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkárságával, az új típusú finanszírozási technikák miatt már egy bizottsági ülés összehívását is kezdeményezték. "Ha ezek a módosítások a helyükre kerülnek, akkor hatékonyan szolgálhatják a betegellátást a háziorvosi alapellátásban" – mondta Békássy Szabolcs.

A háziorvosi praxisok átalakítását egy hosszú, térinformatikai tervezést is igénylő folyamatnak nevezte, aminek az igényét az támasztja alá, hogy

a tartósan betöltetlen körzetek száma évről évre fokozatosan nő.

Az új szabályozás, melynek értelmében a praxiskezelő, azaz az Országos Kórházi Főigazgatóság átvenné az önkormányzatoktól a praxisok területének kialakításával kapcsolatos hatáskört, azt szolgálná, hogy az elnéptelenedő körzeteket össze lehessen vonni és ott hosszú távon lehessen praxisjoggal rendelkező háziorvos által háziorvosi szolgáltatást biztosítani.

"Ha a körzet optimális üzemméret mentén szerveződik, ha rendezettek az infrastrukturális feltételek, és ha a hátrányos helyzetű településeken valamilyen plusz finanszírozási ösztönző is belép a rendszerbe, akkor

népszerű lehet a háziorvosnak egy ilyen területen munkát vállalnia"

– mondta Békássy Szabolcs.

Egyelőre még azt sem tudni pontosan, hogyan alakul az új rendszerben a háziorvosok ügyeleti szerkezete. Most a szakember szerint annyi ismert, hogy 2023. január 1-jétől azokon a területeken, ahol a miniszter közzéteszi, hogy az Országos Mentőszolgálatnak az önkormányzattól át kell vennie az alapellátási ügyelet biztosításának a feladatát, a közlemény kiadásától számított harminc napon belül a mentőszolgálat fog felelni az önkormányzatok helyett az ügyeleti ellátás megszervezéséért.

"Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy valószínűleg lesz egy egységes diszpécserszám, amelyen a betegek elérik az ügyeleti szolgáltatást, ugyanakkor a részletek kidolgozása még itt is várat magára" – tette hozzá.

A különböző felmérések és szakmai munkák azt körvonalazták, hogy jellemzően délután négytől este tízig tartó időszakban jelenik meg az alapellátási ügyeletet felkereső betegek 90 százaléka – magyarázta Békássy Szabolcs –, ezért a rendelkezésre álló humán és anyagi erőforrásokat ennek az időszaknak az ellátására kell összpontosítani, és az este tíztől reggel nyolcig tartó időszakban pedig jellemzően olyan feladatok vannak, amit a mentőszolgálat akár a mentési kapacitásainak a terhére is el tud látni.

"Ennek a négytől tízig tartó időszaknak a jó minőségben történő biztosítása a cél"

– tette hozzá.

Arról, hogy emiatt a háziorvosok rendelési ideje változik-e, az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos azt mondta, egyelőre annyit tudnak, hogy a háziorvosnak továbbra is nyolc óra a munkaideje, amiből legalább négy órát rendelési időként kell biztosítania és nyolc óra a rendelkezésre állási ideje. Hogy ezt milyen idősávban biztosítja, azt az önkormányzat és a háziorvos között kötött feladatellátási szerződés rendezi.

Szintén bonyolultnak nevezte azt a kérdést, hogy dolgozhat-e vállalkozó háziorvos állami ellátásban, mert a háziorvosi szolgáltatást gazdasági társaságként működő egészségügyi szolgáltatók biztosítják, melyeknek a saját alkalmazottai a háziorvosok és a szakdolgozók. Arra, hogy ebben a struktúrában praktizáló háziorvos dolgozzon az állami ellátás egyéb szegmenseiben, megvan az elvi lehetőség, de ebben az esetben a szolgálati jogviszony törvény hatálya alá be kell lépniük.

Egy másik releváns kérdésnek nevezte Békássy Szabolcs, hogy lehet-e a háziorvosnak úgynevezett magánrendelése. "A háziorvosok is szeretnék azt, hogy magánrendelhessenek, hiszen ez az egyetlen az egészségügyi diszciplínák közül, ahol nem lehet magánrendelést folytatni. Ezt már régóta szorgalmazzuk, hogy

háziorvostan szakképesítés mellett is lehessen klasszikus értelemben vett magánorvosi ellátást biztosítani"

– mondta.

A háziorvosok mellett dolgozó asszisztensek bérezéséről egyelőre egyeztetés zajlik az egészségügyért felelős államtitkársággal és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, mert attól félnek, hogy versenyhátrány alakulhat ki az alapellátásban, azaz a szakmán belül alakulhat ki elvándorlás.

Békássy Szabolcs végül érdekes választ adott arra a kérdésre, hogy mikorra lehet zökkenőmentes az új egészségügyi rendszer működése: "Az egészségügyi ellátórendszer zökkenőmentes működése nagyon utópisztikus kép. Én nem gondolom, hogy az egészségügyi ellátórendszer bármikor zökkenőmentesen tudna működni, és nemcsak Magyarországon, hanem bárhol Európában. Egész egyszerűen az egészségügyi ellátórendszer nagyon speciális terület, szinte a világon mindenhol mind anyagi, mind humánerőforrás-hiánnyal küzd. Én bízom abban, hogy különböző szakmai döntések meghozatalával a betegutakon lehet könnyíteni."

