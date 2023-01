Háziorvos: hiába a másfél éves tesztidőszak, az új ügyeleti rendszer sok veszélyt rejt

Kerekes László háziorvos 16 éve ügyel, a másfél éves modellprogramban is dolgozott, és úgy véli, a telephelyet tekintve nem sok változás történt. Az viszont szerinte nem teljesen fedi a válóságot, hogy az új rendszert ezalatt a másfél év alatt tesztelték, mert jelenleg 22 helyen van 16 órás ügyelet, az új tervezet szerint pedig hétre csökken azon telephelyek száma, ahol hatórás ügyelet lesz: 16 órától 22 óráig. "El lehet képzelni, hogy mennyit csökken a hozzáférés, ha 22 telephely 16 óráját lecsökkentjük hét telephely hat órájára" – mondta.

Ezzel a változással párhuzamosan nő az ellátott terület nagysága, a járási központokra sokkal nagyobb terhelés fog hárulni. Így az ügyelet elérhetősége jelentősen csökkenni fog, és megnő a mentők terhelése – véli Kerekes László. Ez a rendszer szerinte nincs még kipróbálva

A háziorvos szerint

a program sikerességét még nem lehet megítélni.

"Az lehet, hogy a betegek számára bizonyos értelemben döccenőmentes volt az átállás, de azt ne felejtsük el, hogy nem volt telephely-megszüntetés. Ez az úgynevezett diszpécserszolgálat a korábbi ügyeleti szolgáltatónál is kötelező volt" – mondta, hozzátéve, hogy ezt a feladatot most újításként kommunikálják.

A teljes átalakítás a háziorvos szerint a humán erőforrás hiánya miatt sem indulhatott el, mert ezeket az ügyeleti pontokat fel kell tölteni, és ha kevesebb ügyeleti pont is van, most olyan embereknél jelentkeznek a betegeki, akik eddig még nem voltak rákényszerítve arra, hogy ügyeljenek. A törvény szerint most olyan háziorvosok vállalhatnak ügyeletet, akik praxissal rendelkeznek. Megjegyezte: korábban azok voltak ügyeletesek, akik megfelelő végzettséggel rendelkeztek, de nem háziorvosként működtek, vagy helyettesítő háziorvosok voltak.

A betegeknek és a háziorvosoknak harminc nap áll majd rendelkezésre arra, hogy az átalakításra felkészüljenek.

"Ez nem felkészítés" – jelentette ki Kerekes László, mivel szerinte másfél év után is vannak megoldatlan kérdések, példaként az informatikát említette. Másképp működik egy mentő által üzemeltetett ügyelet, mint ahogy régebben a háziorvosi ügyelet működött – tette hozzá.

Abban lát a háziorvos nagy veszélyt, hogy nem lehet tudni, hány beteg jelentik meg majd a járási ügyeleten. Ezt nem lehet előre kiszámítani, tesztelni, az ellátás sorrendje is kérdéses. Ez a helyzet problémát jelenthet annak, aki előtte sosem ügyelt, de most kötelezve lesz rá. A háziorvos hozzátette: nyilván segítséget kap a mentőktől, de az ő terhelhetőségük véges, és ott is vannak humánerőforrás-gondok.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila