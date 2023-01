Békássy Szabolcs: tombol itthon a járvány, egymillióan voltak már idén a háziorvosnál

A légúti megbetegedéssel háziorvoshoz forduló betegek száma robbanásszerűen megnőtt a karácsonyi ünnepi időszakot követően – mondta Békássy Szabolcs az InfoRádió Aréna című műsorában.

Az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos arról is beszélt, hogy

január első hetében több mint egymillió orvos-beteg találkozásra került sor a háziorvosi alapellátásban,

ez még a 2022. januári időszakot is meghaladja, csakhogy idén nemcsak Covid-fertőzöttekkel, hanem influenzafertőzöttekkel is foglalkoznak a háziorvosok.

"Most egyidejűleg egy nagyon intenzív influenzajárvány is kíséri Covid-fertőzéseket" – mondta Békássy Szabolcs.

Az esetszámok felfutásában a szakember szerint szerepet játszhatnak a karácsonyi találkozásokon, a gyakoribb szociális interakciók is, de a január mindig a légúti megbetegedések időszaka. "Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt évek szigorú járványügyi intézkedései miatt a szervezetünk is sokkal fogékonyabb a különböző kórokozókra, mert az elmúlt két-három évben nem találkoztunk annyiszor ezekkel a kórokozókkal, hogy a természetes immunitás ki tudott volna alakulni, és sokkal fogékonyabbak leszünk a légúti megbetegedésekre" – mondta az országos kollegiális szakmai vezető háziorvos, és példaként említette az RSV-vírusfertőzést, amely korábban jellemzően gyermekek körében fordult elő, most viszont a felnőtteket is nagy arányban megbetegítette.

A Covid-fertőzés ellen a korábbi megbetegedések, illetve a vakcinák révén valamennyire védettek vagyunk, de Békássy Szabolcs felhívta a figyelmet, hogy egy újabb alvariáns ütötte fel a fejét, amivel kapcsolatban még nincsenek megfelelő tapasztalataik.

"Még mi is keressük arra a kérdésre a választ, hogy vajon a rendelkezésre álló oltások megfelelően védenek-e az új alvariáns ellen"

– jelentette ki a vezető háziorvos, és hozzátette, jelenleg azt tudják, hogy az Egyesült Államokban az új megbetegedéseknek már több mint 40 százalékát ez az új alvariánsa okozza, és Európában is már számos államban meghatározó alvariánsát nőtte ki magát. Békássy Szabolcs arra is figyelmeztetett, hogy az új alvariáns rendkívül gyors terjedést mutat. Már 2022 tavaszán megjelent omikron variánsra is azt mondták, hogy nagyon gyorsan terjedő változat, de ez az új mutáció még annál is ötször gyorsabb terjedést mutat.

