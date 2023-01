PSZ: amíg nincs 20 fok a tantermekben, ne tartsák meg az órákat!

Szombaton ért véget a január 2-án indult Tudásmenet az oktatásért elnevezésű akció, a Miskolcról indult menet a budapesti Kölcsey-gimnáziumban ért véget, ahol pedagógusok és diákok mondtak beszédeket.

A hétvégén bejelentették, hogy január 23-án folytatódik a sztrájk.

Az InfoRádióban Totyik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke elmondta, "minden körülmények között elérte a célját" a Tudásmenet.

"Két okból is. Mi is szembesültünk a vidéken létező problémákkal, eddig is tudtuk, hogy komoly gondok vannak, de

nem gondoltuk, hogy ilyen nagy arányú a félelem, és azt sem tudtuk, hogy a munkáltatók mennyire távol vannak a munkavállalói rétegtől."

Totyik Tamás azt is elmondta, az "atomizált magyar társadalom" egyes tagjaitól nagy segítséget kaptak az út során; "ha semmi mást nem érünk el, csak hogy ezek az összefogások és kapcsolatok megmaradnak, ez egy komoly előrelépés".

Megítélése szerint a kistelepülési, kisvárosi pedagógusok rendkívül kiszolgáltatott helyzetben vannak.

"Hihetetlenül félnek akkor is, amikor nem állami fenntartású az intézmény; a polgármestertől. Van, akinek önkormányzati beszállító a férje, és ezért nem mer tiltakozni, van, aki attól is fél, hogy a NAV megjelenik a közvetlen hozzátartozójánál, ha mellénk áll. Másrészről pedig

nagyon felkészületlenek a kollégáink a munkavállalói érdekekből,

és olyan szerződéseket is aláírnak, amelyek teljesen kiszolgáltatják őket."

Szerinte most az a fázis jön, mint az "ókeresztényeknél", akik "házról házra terjesztették a hitet", igaz, most nekik nem hitet, csak információkat kell eljuttatniuk arról, hogy mit nem szabad aláírni, milyen jogok és milyen kötelezettségek vannak.

A PSZ úgy ítéli meg, hogy a sztrájk viszont most már nem elég, "a nyomásgyakorlást a kormányra folytatni kell", és mindenkinek tudnia kell, hogy nem csak bérkérdésről van szó, "egy 11. évfolyamos gyereknek egy héten 37 tanítási órája van, egy első osztályosnak pedig 26, ezeket drasztikusan csökkenteni kell".

Szintén fontosnak nevezte, hogy létrejöjjön egy sokkal élhetőbb és korszerűbb Nemzeti Alaptanterv, "nem arra van szükség, hogy még többet magoljanak a gyerekek, hanem a készségeiket kell jobban fejleszteni".

Úgy érzékeli, hogy a kormányzat most "fárasztásra játszik", hogy aztán megszorító intézkedéseket vezethessen be az oktatásban is, amelyeket "régóta tervez".

A szakszervezetek kaptak tájékoztatást a stratégiai kerekasztal tárgyalásán a tanári teljesítménymérésről, a megismertek alapján viszont "rendkívül életveszélyesnek" tartják azt.

"Nem büntetésre van szükségük a pedagógus kollégáknak, hanem segítségre. Ha valahol gyengébben teljesítenek, akkor azt kell nézni, hogyan javítható a teljesítmény, nem megbüntetni kell őket. Ez az egyik része. A másik, hogy rendkívül aggályos, hogy az óvodákra és a középiskolákra ugyanazt az értékelési rendszert akarják ráhúzni. Harmadrészt pedig ez újabb adminisztratív teher, egy úgynevezett pofapénz, amellyel az intézményvezetők próbálhatják a saját hatalmi pozíciójukat megszilárdítani."

Totyik Tamás pozitív változásról is beszámolt a kormányzati döntések közül: a pedagógus II. kötelező minősítést eltörli a rendszer.

Végül elmondta, hogy a háromhetes téli szünet után a PSZ azt javasolja, hogy fűtsék fel az osztálytermeket 20 fokra, amíg ez nem történik meg, a folyosón sétáljanak, illetve mozogjanak a tanulók, a tanítási órákat addig ne tartsák meg.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán