Feledy Botond: Varsó lépése a lengyel választóknak szólhat, de nekünk fájhat

"A Magyarország uniós forrásairól csomagban akar határozni az Európai Tanács, ami azt jelenti, hogy négy elemet egyszerre kívánt a hétfői politikai kompromisszum értelmében a szerdai írásbeli döntéshozatalban rögzíteni" – magyarázta az InfoRádióban Feledy Botond külpolitikai elemző.

A négy elem az Ukrajnának szánt 18 milliárdos hitelcsomag, a globális társasági minimumadó, a magyar helyreállítási terv, illetve a szintén Magyarországot érintő jogállamisági kondicionalitási eljárás lezárásának elfogadása, amihez az összes tagállam konszenzusa szükséges.

Lengyelország az utolsó percben jelezte, hogy mégsem tudja ezt elfogadni, hivatalosan azért, mert a globális minimumadóval van újra problémája. Az elemző felidézte, hogy egyrészt Lengyelország már korábban is vétózta a minimumadót, majd elfogadta a nyár folyamán, most mégis felemelte a szavát, másrészt politikai értelemben Varsóban "óriási vihar van", mert szerdán jelentette be Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, hogy

az Európai Unió igazságszolgáltatással kapcsolatos észrevételeinek mégis eleget kívánnak tenni.

Eddig ezt a lengyel kormány több hónapja vitatta, és most kitört a politikai vihar: ellenérzését jelezte részben a lengyel köztársasági elnök, Andrzej Duda és a kisebbik koalíciós partnert képviselő igazságügyi miniszter, Zbigniew Ziobro is.

"Lehet, hogy ez egy lengyel belpolitikai kommunikációs eszköz, hiszen azt a lengyel kormánytól nagyon nehéz komolyan venni, hogy az ukrán 18 milliárdos csomagot valóban késleltetni akarná" – mondta az elemző.

Feledy Botond szerint valószínűbb, hogy van egy belpolitikai olvasata is a lépésnek, hogy akkori valami másban fog harcolni Brüsszellel. A másik oldalról elérhettek olyan hangok is Varsóba, hogy még a mostani törvénytervezet sem elegendő az újjáépítési terv pénzeinek lehívásához, és nem teljesíti a lengyel "mérföldkövek" követelményét, és ebben az esetben ugyanolyan tárgyalási szituációt teremtettek, mint amit a magyar kormány hétfőn lezárt.

A magyar helyreállítási tervről a megállapodásnak még év vége előtt meg kell születnie, ezért Feledy Botond szerint a legszerencsésebb esetben ezt a helyzetet a mostani brüsszeli EU-csúcson az uniós állam- és kormányfők lezárhatják. Ha ez mégsem sikerülne, akkor az elemző szerint a karácsonyi időszakban is ez lesz a fő téma. "Valamilyen kompromisszumot köthetnek, hacsak valamiért a lengyel belpolitika nem akadályozza meg ebben a kormányfőt" – jegyezte meg Feledy Botond külpolitikai elemző.

Az uniós pénzekről folytatott tárgyalások eredményéről Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában:

Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka