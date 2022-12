Újraválasztották a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökét

„A Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a velünk együttműködő történész, levéltáros és tanár kollégák eddigi kilencéves munkájának közös eredménye az, hogy az Országgyűlés újraválasztott engem és a bizottság tagjait” – mondta Magyar Nemzetnek Földváryné Kiss Réka, a NEB újraválasztott elnöke az ünnepélyes parlamenti eskütétel után.

Úgy fogalmazott: hiába telt el három évtized a kommunista diktatúra bukása óta, még mindig hiányoznak alapkutatások, ezért a feladat kettős. „A múlt- és iratfeltárás továbbra is összefogott és koordinált munkát igényel, amelyben továbbra is számítunk a kutatóhelyek, illetve a köznevelési és a felsőoktatási intézmények együttműködésére” – fejtette ki. Hangsúlyozta: mindezek mellett nagyon fontos a minőségi kutatásokon alapuló ismeretterjesztés, hogy a rendszerváltás után született generációknak hitelesen és átélhetően tudják elmesélni a Rákosi- és a Kádár-rendszer kevéssé ismert fejezeteit.

„Ebben a munkában a tanárokkal való együttműködésre kell nagy hangsúlyt helyezni, hogy az oktatás és az ismeretterjesztés területére is ki tudjuk terjeszteni mindazt a tudást, amely felhalmozódott a Nemzeti Emlékezet Bizottsága eddigi munkája során” – ismertette Földváryné Kiss Réka, aki arról is beszélt a lapnak, hogy mindezt nemzetközi szinten is szeretnék komoly szakmai súllyal képviselni, ezért továbbfejlesztik a külföldi partnerintézményekkel való kapcsolatot. Ennek érdekében még több angol nyelvű kiadványt szeretnének létrehozni, és konferenciákat is szerveznek majd, hogy az összeurópai emlékezet részévé is váljon Magyarország közelmúltjának története – tette hozzá.

Az Országgyűlés titkos szavazáson választotta újra szerdán – 2023. február 4-i hatállyal – a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének, Földváryné Kiss Rékát, tagoknak pedig Ötvös Istvánt és Soós Viktor Attilát.

